OB-Wahl in Ulm: Amtsinhaber und SPD-Kandidat gehen in die Stichwahl

Ulm / Lesedauer: 8 min

Da keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhielt, kommt es bald zu einer Stichwahl zwischen Gunter Czisch (CDU, l), dem amtierenden Oberbürgermeister von Ulm, und Martin Ansbacher (SPD). (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Kein eindeutiges Ergebnis, dafür eine Stichwahl: Wie der Wahlabend in Ulm abgelaufen ist und was die Kandidaten zum Ergebnis sagen, lesen Sie in unserem Blog.

Veröffentlicht: 03.12.2023, 17:00 Von: Dennis Bacher, Andreas Spengler, Helen Belz