Die heiße Phase des Wahlkampfes in Ulm hat begonnen. In den kommenden Wochen stehen in der Donaustadt etliche Podiumsdiskussionen mit den aktuellen Kandidaten auf das Amt des Oberbürgermeisters an.

Bis zur Wahl am 3. Dezember können sich Bürger dabei einen Eindruck über den Standpunkt der Kandidaten zu wichtigen Themen wie Umweltschutz oder Kulturförderung erhalten. Den Anfang machte die Organisation Bürgerimpulse kürzlich, rund 300 Gäste waren dazu zur Podiumsdiskussion ins Roxy gekommen. Nach einer Vorstellungsrunde konnte jeder Kandidat seine Ziele zu den jeweiligen Themenfeldern erläutern.

Ich habe die Sorge, dass wir und zu sehr auf dem ausruhen, was wir schon erreicht haben. Lena Schwelling

Mutige Entscheidungen treffen, dafür stehe Ulm, sagte Kandidatin Lena Schwelling. Das von Bürgern finanzierte Ulmer Münster sei ein Beispiel dafür, aber auch aktuellere Entscheidungen, wie die Gründung der Wissenschaftsstadt.

„Aber ich habe die Sorge, dass wir und zu sehr auf dem ausruhen, was wir schon erreicht haben“, betonte die Grünen-Stadträtin. Eines der Themen, die sie als mögliche neue Oberbürgermeisterin vorantreiben möchte, ist der Klimaschutz vor Ort. Amtsinhaber Czisch setzte bei dem Diskussionsabend ganz auf die Arbeit, die er bisher in Ulm leistete und seine Erfahrung.

„Ich kümmere mich mit viel Herzblut um die Belange der Stadt. Ulm hat in den vergangenen Jahren viel erreicht ‐ Und das ist ein Stück auch mein Verdienst“, so Czisch. Gleichzeitig stünden in den kommenden Jahren viele weitere wichtige Meilensteine an, etwa die umfassende Umgestaltung der B10-Tangente für die Landesgartenschau 2030. Das wolle Czisch mit einer zweiten Amtszeit weiter mitgestalten. Wichtige Themen seien für ihn deshalb unter anderem das Ehrenamt, der Wohnungsmarkt und eine attraktive Innenstadt.

Aus der Reihe fällt Comicladen-Besitzer Thomas Treutler. Als Einzelhändler, der ehemals als Führungskraft in der Industrie tätig war, sieht er sich jedoch gerüstet für das Amt des OB. „Ich weiß daher, was die Industrie braucht und was der Einzelhandel braucht“, betonte Treutler.

Statistisch gesehen ist Ulm sicher. Wenn man mit den Menschen in Ulm spricht, dann bekommt man aber ein anderes Bild. Martin Ansbacher

Er sei angetreten, weil viele Versprechungen der Politik in Ulm nicht umgesetzt worden seien. Und er wolle das ändern. Wichtige Themen sind für ihn der Einzelhandel, Sicherheit in der Stadt sowie eine schnellere Abwicklung von Baustellen. Martin Ansbacher (SPD): Rechtsanwalt und SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Ansbacher sei „Recht und Gerechtigkeit ganz wichtig“.

Auch das Ehrenamt liegt dem Vorsitzenden des TSG Söflingen am Herzen sowie bezahlbarer Wohnraum und Sicherheit. „Statistisch gesehen ist Ulm sicher. Wenn man mit den Menschen in Ulm spricht, dann bekommt man aber ein anderes Bild“, so Ansbacher. Maßnahmen wie zusätzliche Beleuchtung sollten das Sicherheitsgefühl mit ihm als OB wieder erhöhen.

Umwelt, Mobilität, Verkehr und Klima

Wichtig sei dem Amtsinhaber Gunter Czisch, das Verkehrsangebot in der Stadt weiterauszubauen. Der Bau der Linie 2 sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Doch mit dem Ausbau des ÖPNV kämen auch Veränderungen mit sich, die bedacht werden müssen. „Für mich ist wichtig, dass die Innenstadt dabei weiter erreichbar ist. Und ich werde keinem Bürger vorschreiben, wie er in die Stadt kommen soll“, so Gunter Czisch.

Mit ihm als Oberbürgermeister werde es eine geregelte Verkehrsführung geben und „Baustellen möglichst schnell abgewickelt werden“, so Treudler. Außerdem wolle er die Stadt krisensicher machen ‐ was auch bedeute, die Stadt für Naturkatastrophen zu rüsten. Tosenden Applaus gab es bei diesem Themenfeld für Martin Ansbachers Vorschlag, den ticketfreien Samstag wieder einzuführen. Und auch die Idee eines Kurzstreckentickets kam gut an.

„Außerdem müssen wir Baustellen besser kommunizieren“, mahnte Ansbacher. Auch er wolle sich dafür einsetzen, dass die Innenstadt stets gut erreichbar bleibt. „Außerdem müssen wir die Fernwärme ausbauen, denn die hat ein riesiges Potenzial, das nicht genutzt wird.“

Ich selbst fahre ungern mit dem Fahrrad, einfach weil ich Angst habe, mit den Autos auf derselben Straße zu fahren. Lena Schwelling

Zu wenig genutzt werde in Ulm aus Sicht der Grünen-Politikerin Lena Schwelling das Potenzial erneuerbarer Energien. Als mögliche Oberbürgermeisterin wolle sie sich dafür einsetzen, Radwege von Autostraßen räumlich zu trennen. „Ich selbst fahre ungern mit dem Fahrrad, einfach weil ich Angst habe, mit den Autos auf derselben Straße zu fahren. Und wahrscheinlich geht es da nicht nur mir so“, betonte Lena Schwelling.

Bürgerbeteiligung und Stadtgesellschaft

„Die Bürger können sich nicht einbringen“, betonte Treudler. Als OB wolle er deshalb eine Ulm-App einführen, durch die Bürger mehr Beteiligung etwa an Entscheidungen ermöglicht werden soll. Bürgerbeteiligung, so betonte Ansbacher, ist das beste Mittel gegen Populismus. „Wir müssen mehr auf die Menschen vor Ort hören“, betonte der SPD-Politiker. Damit meine er auch und vor allem die Ortschaftsräte. Auch einen Bürgerhaushalt, bei dem Bürger über die Verteilung von finanziellen Mitteln entscheiden, wolle Ansbacher einführen.

Von einem Bürgerhaushalt hält Lena Schwelling nichts. Besser fände sie die Idee der Zufallsbürger, bei dem Bürger zufällig ausgewählt werden, um an einer Entscheidung mitzuwirken. Auch ein Budget für die verschiedenen Stadtteile solle es mit Lena Schwelling als OB geben. Oft seien es die gleichen Bürger, die sich bei den Formaten für Bürgerbeteiligung engagierten, sagte der Amtsinhaber Czisch. Wichtig sei ihm deshalb, die Teilhabe mehrerer Bürger zu fördern.

Migration und Integration

„Das ist eine Angelegenheit, die mir Sorgen bereitet“, so Czisch. Die Überlastungsgrenze sei überschritten, weshalb für Ulm ein zeitweiser Aufnahmestopp neuer Flüchtlinge ausgesprochen wurde. Mitarbeiter seien an den OB herangetreten und hätten klargestellt, dass sie es so „nicht mehr schaffen“.

Ansbacher sagte: „Wir müssen aufpassen, dass wir die Debatte nicht auf dem Rücken derer führen, die wirklich Schutz suchen.“ Wichtig sei, dass „alle an einem Strang“ ziehen und man weiterhin alle tue, um Menschen in Not aufnehmen zu können.

So funktioniert unser Rechtssystem, so funktionieren Menschenrechte nicht. Lena Schwelling

Grenzen dicht zu machen, macht aus Lena Schwellings Sicht keinen Sinn. „So funktioniert unser Rechtssystem, so funktionieren Menschenrechte nicht“, betonte Lena Schwelling. Auch sie wolle sich weiter dafür einsetzen, wie auch immer möglich weiter Flüchtlinge in Ulm aufzunehmen.

In Treudlers Comicladen kämen regelmäßig junge Ukrainer, um sich Mangas und Anime anzuschauen. „Das zeigt mir, diese Leute brauchen unbedingt so Orte wie sie es bei mir finden.“ Einen kleinen Beitrag könne also auch er für die Integration von Geflüchteten als Einzelhändler leisten.