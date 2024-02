OB Czisch nicht bei der Vereidigung seines Nachfolgers dabei

Die Fastenzeit hat begonnen und auch der Frühling hat sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt. Eine perfekte Zeit für all jene, die vom Winterblues genug haben, einen Neustart wagen wollen oder auf neuen Elan hoffen - ob beruflich oder im Privatleben. Für einen Ulmer hat jedoch gerade eine genau gegenteilige Phase begonnen. Es sind die letzten Tage des Oberbürgermeisters Gunter Czisch im Rathaus. In nicht einmal einer Woche ist Schluss für ihn, dann übernimmt zum 1. März Martin Ansbacher.

Die genauen Termine stehen bereits fest. Während OB Czisch am Montag, 26. Februar, noch einmal ganz im Mittelpunkt stehen wird - und zwar bei seiner Verabschiedung im Roxy ab 18 Uhr - gehört die Bühne am Donnerstag, 29. Februar, dann „dem Neuen“, Martin Ansbacher. Er wird im Rahmen einer öffentlichen Sondersitzung des Ulmer Gemeinderats um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses vereidigt.

24 Jahre im Dienst der Stadt

Etliche Wegbegleiter, Freunde, Verwandte, Mitarbeiter und Bürger werden Gunter Czisch am Montag gebührend verabschieden wollen. Nach 24 Jahren im Dienst der Stadt Ulm, 16 Jahre davon als Erster Bürgermeister und die vergangenen acht Jahre nun als Oberbürgermeister, hat Czisch etliche Termine hinter sich und etliche Kontakte geknüpft. Verabschieden will ihn deshalb auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) persönlich.

Während dieser hohe Besuch bei Czischs Verabschiedung vorab aufhorchen lässt, ist es für Martin Ansbachers Amtseinsetzung eher das Fernbleiben eines Menschen, der in Ulm für Diskussion sorgt. Nicht mit dabei sein wird nämlich Gunter Czisch.

Zu seiner Amtseinsetzung vor acht Jahren war Czischs Vorgänger Ivo Gönner vor Ort, lies es sich damals nicht nehmen, als einer der Ersten seinem Nachfolger gratulieren zu können. Auch die Amtskette hatte Ivo Gönner damals feierlich überreicht. Das wird für Ansbacher in wenigen Tagen anders ablaufen.

Wie auch bei Gunter Czisch wird am 29. Februar das dienstälteste Mitglied des Gemeinderats die Vereidigung und Verpflichtung des neuen OBs vornehmen, wie die Stadt Ulm auf Nachfrage erklärt. Das ist, wie bei Czisch vor acht Jahren, auch dieses Mal Stadträtin Helga Malischewski (FWG).

Dienstältestes Ratsmitglied übernimmt Einsetzung

Stadträtin Malischewski gehört ohne Unterbrechung seit 1984 dem Gemeinderat an - und ist damit das dienstälteste Mitglied des Gemeinderats. Sie wird mutmaßlich dann auch jene Person sein, die dem neuen Oberbürgermeister die Amtskette umlegt. Dass dies nicht von Gunter Czisch selbst übernommen wird, stößt so manchem Stadtrat sauer auf. Schließlich sei das die Tradition.

Doch Czischs Entscheidung ist gefallen. Genaue Gründe will er nicht nennen. „Bei der Amtseinführung eines neuen Oberbürgermeisters sollte logischerweise dieser im Mittelpunkt stehen. Das ist ganz allein sein Tag“, sagt OB Czisch dazu.

Mutmaßlich wird er am Tag der Vereidigung sowieso nicht in der Heimat verweilen, bereits am 26. Februar wird laut einer Stadtsprecherin der letzte Arbeitstag von Gunter Czisch im Ulmer Rathaus sein. Dann verschiedet er sich in den Urlaub.

Entgegen der Erwartung vieler Politiker und Experten hatte Martin Ansbacher im zweiten Wahldurchgang am 17. Dezember die Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Ulm gewonnen. Auf ihn fielen 55,1 Prozent der Stimmen, während Czisch lediglich 44,89 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Ansbacher selbst hatte noch am Wahlabend gesagt, dass er selbst nicht damit gerechnet hatte.

Umfragen zeigen, dass wohl vor allem jüngere Bürger ihr Kreuz bei Martin Ansbacher gemacht hatten. Dennoch: Die Wahlbeteiligung fiel sowohl bei der ersten Wahl als auch bei der Stichwahl niedrig aus: Während es am 3. Dezember 40 Prozent waren, gingen zwei Wochen später nur noch 38 Prozent wählen.

Ob es am 29. Februar eine förmliche Vereidigung des neuen OBs geben wird, ist übrigens aktuell noch gar nicht klar. Denn erst zum 20. Februar endet die Widerspruchsfrist für Daniel Langhans, der als Kandidat für den ersten Wahldurchgang Einspruch gegen das Wahlergebnis eingereicht hatte. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte den Einspruch zwar bereits begründet abgelehnt, unklar ist jedoch, ob dagegen erneut Widerspruch eingereicht wurde.