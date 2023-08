Notruf — nicht nur für Ältere sinnvoll

Schnelle Hilfe per Knopfdruck zu rufen — das kann nicht nur in der Privatwohnung lebensrettend sein, sondern auch am Arbeitsplatz, wie der DRK–Kreisverband Ulm mitteilt.

„Besonders da, wo Beschäftigte am Arbeitsplatz alleine sind, ist der Mobilruf sinnvoll“, sagt Jürgen Dumler, beim DRK–Kreisverband Ulm zuständig für die Notrufsysteme. Diese würden auch zur sogenannten Einzelplatz–Absicherung in Betrieben eingesetzt, beispielsweise beim Rundfunksender Radio 7. Der Notrufknopf vermittle den Moderatorinnen und Moderatoren, die spätabends allein im Studio sind, ein sicheres Gefühl, sagt Redaktionsleiter Rainer Pompe. Der Notruf sei auf Wunsch der Mitarbeitenden eingerichtet worden und immer in deren Blickfeld. Bei plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problemen wie Schwindel oder auch bei anderen denkbaren Notfällen sei es von Vorteil, nur einen Knopf drücken zu müssen.

Neben dem klassischen Hausnotruf, der insbesondere Älteren und Menschen mit Einschränkungen Sicherheit im Alltag gibt, nimmt laut Jürgen Dumler die Bedeutung von Mobilruf und Kombinationslösungen zu. Einerseits, weil auch ältere Menschen aktiv und viel unterwegs sind. Lösen sie außerhalb ihrer Wohnung den Notruf aus und sind nicht mehr in der Lage zu sprechen, können sie geortet werden. Der Mobilruf eignet sich aber auch für Outdoor–Sportler und alle, die gerne allein draußen in der Natur sind.

Auskunft gibt es per Mail über [email protected] oder [email protected]