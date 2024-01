Noerpel-Gruppe an Logistikunternehmen Johann Weiss

Die Noerpel-Gruppe mit Hauptsitz in Ulm beteiligt sich rückwirkend zum 1. Januar 2024 an dem österreichischen Logistikunternehmen Johann Weiss mit Hauptsitz in Wiener Neudorf - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung. Mit dem Anteilskauf stärkt die Noerpel-Gruppe ihre Marktposition im D-A-CH-Raum. Johann Weiss sichert sich gleichzeitig den Netzwerk-Zugang ins europäische Ausland. Das teilt das Unternehmen mit.

Die Johann Weiss GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neudorf im Süden von Wien wurde 1955 gegründet. Heute beschäftigt das Familienunternehmen rund 140 Mitarbeitende an acht Standorten. In der fast siebzigjährigen Unternehmensgeschichte hat sich die Johann Weiss GmbH kontinuierlich weiterentwickelt. Neben den speditionellen Tätigkeiten betreibt das Unternehmen laut Pressemiteilung eine Lagerfläche von rund 10.000 Quadratmetern im Großraum Wien und ist auf Sonderdienstleistungen für den Auf- und Abbau von Spezialgeräten im Consumer-/ Getränkebereich spezialisiert.

„Für unser Familienunternehmen waren wir seit langer Zeit auf der Suche nach einem strategischen Partner, der uns den flächendeckenden Zugang ins europäische Ausland, speziell nach Deutschland, gewährleistet“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Michael Weiss. Für die Noerpel-Gruppe ist im Gegenzug die Absicherung der Verteilung aller Sendungen nach Österreich von großer Bedeutung: „Mit unserer Beteiligung an Johann Weiss sind wir an das Systemnetzwerk des Unternehmens angebunden und haben so eine optimale, hochqualitative Netzwerklösung für Österreich sichergestellt“, sagt Lucas Noerpel-Schneider, Vorstand der Noerpel-Gruppe.

Michael Weiss und sein Sohn Lucas Weiss bleiben alleinige Geschäftsführer des Unternehmens, das auch weiterhin unter dem Namen Johann Weiss GmbH firmieren wird.

„Mit dem neuen Mitgesellschafter Noerpel werden wir einen gewaltigen Umsatzsprung im internationalen Speditionsgeschäft machen“, resümiert Geschäftsführer Lucas Weiss, der sich auf die neuen Möglichkeiten der gemeinsamen Firma bereits freut. Auch Lucas Noerpel-Schneider ist sich sicher: „Wir werden eine gute Entwicklung haben - auch weil sich beide Familien seit langem kennen und der gemeinsamen Geschäftsentwicklung positiv entgegensehen.“