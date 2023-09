Ein Ninja–Warrior, ein Kunststoffrohr und der Traum vom Weltrekord. Auf der roten Tartanbahn im Ulmer Donaustadion wollte sich Christian Balkheimer diesen nun endlich erfüllen. Was er dazu brauchte? Balance und genügend Ausdauer. Die „Schwäbische Zeitung“ war beim Rekordversuch des 30–Jährigen dabei.

Dauerkandidat bei „Ninja Warrior“

Der Athlet ist kein Unbekannter, wenn es um sportliche Herausforderungen geht. Achtmal war er schon bei der RTL–Show „Ninja Warrior Germany“ dabei — sein obligatorisches Super–Mario–Outfit ist den Fans der Sendung bestens bekannt — und darüber hinaus: Inzwischen betreibt er seine eigene Ninja–Halle in seiner Heimatstadt Leipheim (Kreis Günzburg).

Boden berühren verboten

Jetzt soll also der erste Rekord her. Und der sieht so aus: Balkheimer muss auf dem Kunststoffrohr balancieren und dabei eine möglichst weite Strecke zurücklegen, heißt es in den offiziellen Regeln des Rekord–Instituts für Deutschland (RID), dem deutschen Pendant zu den international ausgerichteten Guinnes World Records.„Das Ziel ist, mindestens einen Kilometer zu schaffen“, erklärt er — also genau zweieinhalb Stadionrunden.

Irgendwann wird man „eins mit der Rolle“ witzelt der 30-Jährige beim Rekordversuch. Aber irgendwann werden die Beine schwer. (Foto: Philip Hertle )

Berührt er den Boden, ist der Versuch allerdings sofort beendet. Um das Gelingen zu dokumentieren, muss der gesamte Lauf auf Video festgehalten werden. Dann steht dem Rekord nichts mehr im Wege.

Warum ein Rekord mit einer Balance–Rolle?

Wie kam der 30–Jährige überhaupt auf diese eher ungewöhnliche Rekordidee?

Es war schon immer mein Traum, mal einen Weltrekord aufzustellen, sagt Christian Balkheimer

Da liege es doch nahe, mit der Balance–Rolle ein Utensil aus dem Ninja–Sport herzunehmen, das er obendrein noch besonders gut beherrsche.

Nicht mehr als ein normales Kanalrohr

Dann ist es so weit: Bevor Balkheimer auf seine grüne, rund einen Meter lange Rolle steigt, wird sie noch schnell von den letzten Staubresten befreit. Ganz so schnell kommt man mit der Rolle (die laut RID nicht mehr als ein „handelsübliches Kanalrohr“ ist) aber nicht voran. Gemächlich, aber hoch konzentriert geht es Umdrehung für Umdrehung auf der Tartanbahn voran. Die erste Runde sei noch ziemlich einfach, erklärt er balancierend und noch sichtlich entspannt.

Die Kurven bereiten Probleme

Doch das Vorankommen wird von Meter zu Meter mühsamer. Auch die Konzentration lasse irgendwann nach, so Balkheimer. Flüchtigkeitsfehler seien deshalb tunlichst zu vermeiden. Denn vor allem die Kurven könnten heikel werden. Für die gewünschte Richtungsänderung muss der Ninja–Athlet mit einer gekonnten Gewichtsverlagerung das Rohr auf einer Seite leicht anheben.

Das gelingt in den ersten beiden Runden aber vorbildlich — weiter geht’s.

Wenn ich noch Power habe, schauen wir mal, wie viel mehr noch geht zeigt sich Balkheimer siegesgewiss

Denn im Training hat der geübte Balance–Künstler die erforderliche Strecke bereits hinter sich gebracht.

Kommt er noch ins Straucheln?

Nach mehr als einer Stunde rollt Balkheimer auf die 1000–Meter–Marke zu. Ein kurzer Aufschei, er kommt ins Straucheln. Oder doch nicht? Noch ist er zu Späßen aufgelegt, der Schreck gefällt seiner Partnerin gar nicht. Doch dann ist es aber so weit: Balkheimer überquert das Zielband. Der Weltrekord gehört ihm.

Nach anderthalb Stunden ist es vorbei

Doch genug hat er nach zweieinhalb Stadionrunden noch nicht. Die dritte Runde will er auf alle Fälle noch beenden. „Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter, damit der Rekord möglichst lange bestehen bleibt“, sagt er beim Schlussspurt — wenn man das beim Balancieren so nennen darf.

Das Ziel und damit auch der Rekord sind in Sicht. Damit er anerkannt wird, muss die ganze Zeit mitgefilmt werden. (Foto: Philip Hertle )

Welche Distanz jetzt die neue Messlatte ist

Die neue Bestmarke: 1200 Meter in knapp anderthalb Stunden. Der neue Rekordhalter lässt sich feiern, muss sich nach der Anstrengung danach doch erstmal auf den Boden legen. Platt, aber glücklich ist Balkheimer — und er macht sich schon Gedanken über den nächsten Rekord.