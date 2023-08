Empfohlene Artikel Polizeiinspektion Die Gewalt in Neu-Ulm nimmt deutlich zu q Ulm

Jede siebte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von Gewalt. Auch Kinder und Männer erfahren vor allem häusliche Gewalt. Die Dunkelziffern werden dabei deutlich höher geschätzt, als Statistiken jedes Jahr verdeutlichen. Nicht immer wollen Betroffene zur Polizei. In solchen Fällen helfen will deshalb die Ambulanz für Gewaltopfer an der Uniklinik Ulm. Seit zwei Jahren werden Gewaltopfer dort unterstützt. Wie sich die Fallzahlen seither entwickelt haben und warum das Angebot so wichtig ist, erklärt Ambulanzleiterin Anna Müller im Gespräch mit Reporter Justus Madaus.

Frau Müller, wie hat sich der Zulauf bei der Gewaltopferambulanz seit der Eröffnung vor zwei Jahren entwickelt?

Wir verzeichnen auf jeden Fall deutlich zunehmende Zahlen. Im vergangenen Jahr hatten wir knapp 170 Vorstellungen, sprich Kontaktaufnahmen. In diesem Jahr sind es im ersten Halbjahr schon ungefähr 100 Fälle.

Das klingt ja erst einmal nicht so toll. Heißt das, dass die Gewalt steigt?

Durch die Ambulanz erhalten wir einen kleinen Blick ins Dunkelfeld bei den Zahlen zu Gewaltopfern. Aber auch da werden wir sicher niemals alle Betroffenen erwischen. Aber man hat zumindest eine Idee, dass es mehr ist als zur Anzeige gebracht wird.

Steigt die Zahl der Betroffenen also?

Ich schon sagen, dass wir einen Anstieg erleben, vor allem was häusliche Gewalt angeht. Betroffene trauen sich andererseits aber auch immer früher, sich zu melden. Die Bevölkerung ist sensibler geworden, was das Thema betrifft.

Wie genau läuft so eine Untersuchung bei Ihnen ab, wenn Gewaltopfer zu Ihnen kommen?

Das Erste ist immer ein telefonischer Kontakt, selten wird per Email Kontakt zu uns aufgenommen. Im Vorfeld geben wir den Personen dann erst einmal eine Beratung. Da gibt durchaus Bedarf. Viele melden sich auch primär nur dafür, um zu erfahren, wie das funktioniert, um dann hinterher zu entscheiden, ob sie die Untersuchung wirklich machen wollen.

Und wie geht es dann weiter?

Dann kommen die Betroffenen hierher. Wir fangen an, erst einmal nur das zu dokumentieren, was passiert sein soll. Die Untersuchung findet erst im zweiten Schritt statt. Dann schauen wir uns den Körper von Kopf bis Fuß an — soweit wie Betroffene das möchten und zulassen möchten.

Man muss als Betroffener also nicht alle Untersuchungen mitmachen?

Nein, die Menschen haben das Recht, Teile der Untersuchung abzulehnen. Wir machen das so, wie es die Betroffenen möchten, auch in deren Tempo. Es muss niemand komplett nackt hier stehen. Wir machen eine Teilentkleidung, erst kommen der Oberkörper, dann die Beine dran.

Wie werden die Verletzungen dokumentiert?

Wir machen Fotos von den Verletzungen, aber auch von den unverletzten Regionen, damit man erst einmal einen Status hat und weiß, wo sind aktuell welche Verletzungsgrade.

Warum?

Bei wiederholter häuslicher Gewalt ist das wichtig, damit man weiß, was hat Stand jetzt für Verletzungen da sind -Für den Fall, dass die Person irgendwann noch einmal zu uns kommt und dann mehr Verletzungen dazugekommen sind.

Wurden die Meisten, die sich bei Ihnen melden, Opfer von häuslicher Gewalt?

Ja, das ist der häufigste Grund, weshalb man uns konsultiert. aber auch Gewalt gegen Kinder. Das sind die zwei großen Schwerpunkte für die Ambulanz. Mehrfache Untersuchungen haben wir auch relativ häufig.

Warum ist das Angebot so wichtig? Es würde doch ausreichen, dass man als Betroffene zur Polizei geht.

Für viele Betroffene ist das extrem schwierig, gerade wenn es um häusliche Gewalt geht. Da bestehen Abhängigkeitsverhältnisse, die man von außen gar nicht wirklich nachvollziehen oder verstehen kann. Für die Betroffenen ist das ein ganz schwerer Schritt, da gleich zur Polizei zu gehen. Viele wollen vielleicht nicht direkt Konsequenzen für den Partner oder die Partnerin. Und genau dann ist es wichtig, die Verletzungen zumindest zu dokumentieren. Damit Betroffene gegebenenfalls noch Jahre später nachweisen können, dass so etwas über Jahre passiert ist.

Sie könne in so einem Fall also die rechtskräftigen Beweise stellen, wenn Betroffene irgendwann doch Anzeige erstatten wollen?

Genau, das ist unsere Hauptaufgabe: frühzeitig die Beweise zu sichern. Denn Verletzungen heilen und Tage oder Woche später sieht man gar nichts mehr davon. Die Idee ist, dass die Betroffenen sich so früh wie möglich bei uns melden, dass man Verletzungen gut dokumentieren kann und zur Verfügung stellen kann, wenn eines Tages Bedarf an den Beweisen besteht.