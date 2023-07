Nigerianerin Gabi Ayivi berichtet von einem führungslosen Land

In der Veranstaltungsreihe zu Flucht und Asyl im Haus der Diakonie in Ulm greift der Flüchtlingsrat Ulm/Alb–Donau gesellschaftliche Diskussionen auf, die zum Teil kontrovers geführt werden. Dazu lädt der Flüchtlingsrat Menschen aus Afrika ein. Beim nächsten Termin am Freitag, 28. Juli, 19 bis 21 Uhr, ist Gabi Ayivi zu Gast und informiert über das Leben in Nigeria und über den Verein Olileanya. Ayivi berichtet laut Pressemitteilung des Flüchtlingsrats von den schwierigen politischen Wirrnissen in einem Land, das ohne Führung ist. Sie erzählt aber auch von ihren verschiedenen Projekten, ihrem Verein Olileanya und dem Leben mit den Kindern in ihrem kleinen Waisenhaus.