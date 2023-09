Ulm

Nicht ganz perfekter Probealarm

Ulm

Die elektronischen Werbetafeln in der Fußgängerzone bleiben um 11 Uhr schwarz. (Foto: Thomas Heckmann )

Ab einer Minute vor 11 Uhr waren am Donnerstag in der Ulmer Fußgängerzone schrille Töne aus zahlreichen Mobiltelefonen zu hören, im Rahmen des bundesweiten Warntages gab es eine Probealarmierung über Smartphones, Sirenen und auch Werbetafeln. Viele Gespräche an den Cafés in der Fußgängerzone verstummten, damit in den Handtaschen und Rucksäcken nach dem Mobiltelefon gekramt werden konnte, vor allem um den unangenehm schrillen Warnton abzustellen.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 12:21 Von: Thomas Heckmann