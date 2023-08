Ein neues Steakhaus in Ulm, braucht es das überhaupt? Vom John Benton, über das Room, das Beef Atelier oder das Kobes: Die Auswahl für Fleischliebhaber in Ulm scheint groß. Dennoch haben offenbar viele auf das neue Abacco’s gewartet. Das verspricht das „wahrscheinlich beste Steak der Welt“ zu servieren. Kann es dieses Versprechen halten?

Eine Sache fällt beim Betreten des neuen Steakhauses Abacco’s sofort ins Auge: Von allen Tellern dampft es und die Gäste beugen sich fast andächtig über ihre Fleischstücke. Heiße Steine sorgen für Wärme auf den Tischen, aber vor allem lässt sich auf den Steinen das stets roh servierte Fleisch auf den gewünschten Garpunkt braten.

Bewusster Konsum beginnt auf der Weide

An der Sache mit dem heißen Stein lässt sich vieles von dem ablesen, was das Abacco’s ausmacht. Das Erlebnis steht im Vordergrund und der Geschmack des Fleisches. Gründer und Geschäftsführer Markus Heim berichtet, wie er 2015 das erste Restaurant eröffnete. „Wir wollten einfach gute Steaks essen“, sagt der gelernte Marketingexperte. Die Unternehmensstory geht so: Als Gegenentwurf zu schnellen und übermäßigem Fleischkonsum will Abacco’s vor allem auf Qualität setzen. „Weniger Fleisch ist mehr“ lautet der Titel der Firmenbroschüre. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Züchter sind unsere Freunde“ und „Alles eine Frage der Haltung“.

Der bewusste Fleischkonsum beginne auf der Weide, die Züchter verzichteten zum Beispiel grundsätzlich auf Zugabe von Antibiotika oder Hormonen. Diese Vereinbarung werde auch regelmäßig überprüft. Das Rindfleisch stammt aus Uruguay, Argentinien und den USA. Der europäische Markt könnte die Nachfrage gar nicht bedienen, erklärt Heim. Zudem seien die Bedingungen für die Tiere auf dem amerikanischem Kontinent meist besser. Die übrigen Versprechen muss man glauben, ein Versprechen aber lässt sich leicht überprüfen: Das des guten Geschmacks.

Was beeindruckt

Zurück in Ulm: Dort wird gerade ein 400 Gramm Rib–Eye serviert. Außen mit köstlichen Röstaromen gebraten, innen blutig kalt. Jetzt kommt der heiße Stein ins Spiel: Jeder Gast kann nun selbst entscheiden, ob der ein Fleischstückchen nur kurz erhitzen oder aber durchbraten will. Egal wie es in den Mund gelangt: Der Geschmack ist beeindruckend.

Saftig, würzig, butterzart: insgesamt 14 verschiedene Steak–Arten bietet das Abacco’s an. Dazu eine Vielzahl an Beilagen und Soßen. Nur eine Sache vermisst mancher auf der Speisekarte: vegetarische Alternativen. „Wir haben auch schon Fleischersatz ausprobiert. Aber in der Qualität finden wir noch nichts Entsprechendes“, sagt Heim. Immerhin stehen ein paar vegetarische Suppen, Salate und Vorspeisen auf der Speisekarte. Die kommt wiederum auf einem simplen Papierzettel daher — und unterstreicht so das Ambiente.

So sieht die Zielgruppe aus

„Wir sind kein Restaurant für ein ultraluxuriöses Publikum, unsere Zielgruppe ist das breite Publikum“, sagt Heim. 190 Plätze gibt es im Innen–, 40 Plätze im Außenbereich. Und so gleich die Atmosphäre anderen Genusstempeln wie dem asiatischen Kokono oder dem Barfüßer. Ein außergewöhnlich gutes Steak und der aufmerksame Service aber bleiben in Erinnerung. Ob das Steak das beste der Welt war? Zumindest hat es für ein einmaliges Geschmackserlebnis gesorgt.

Das Abacco’s hat derzeit abends ab 17 Uhr geöffnet, in den kommenden Wochen dann auch mittags montags bis freitags von 11.30 Uhr bis 15 Uhr.