Neues Rechenzentrum im Science Park III

Die SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm errichten im Ulmer Science Park III ein neues Rechenzentrum (RZ II). Im Rahmen eines gemeinsamen symbolischen Spatenstichs haben Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und SWU-Geschäftsführer Klaus Eder zusammen mit dem Ulmer Architekten Adrian Hochstrasser und Vertretern des Generalunternehmens DC-Datacenter-Group GmbH (Wallmenroth), der Hochbau-Firma Glöckle (Schweinfurt) und der nps Bauprojektmanagement GmbH jetzt offiziell die Bauarbeiten gestartet.

Ab Januar 2025 wird dort ein hochverfügbarer Rechenzentrumsbetrieb für Unternehmen inklusive Glasfaseranbindungen über Bandbreiten und Zugänge zu den großen Internet-Knoten in Stuttgart und Frankfurt eingerichtet sein, heißt es in einer SWU-Pressemitteilung. Unter Hochverfügbarkeit versteht man ein System, das praktisch immer und ohne längere Ausfälle zur Verfügung steht. Ausreichend Platz dafür bietet die Gebäudefläche von gut 1.430 Quadratmeter.

Das neue Rechenzentrum hat seinen Sitz in unmittelbarer Nähe zur Universität, zu Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen sowie dem ebenfalls in Bau befindlichen „Campus für Künstliche Intelligenz“ (KICU) und wird das bereits bestehende SWU-Rechenzentrum RZ I ergänzen. „Damit erweitern wir das Leistungs- und Versorgungsspektrum der SWU TeleNet rund um Hardware- und Cloud-Services sowie megaschnellen Glasfaserleitungen um völlig neue Dimensionen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden damit ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit“, so Klaus Eder, SWU-Geschäftsführer. Statt eigene IT-Strukturen samt Ausstattung mit eigenem Personal selbst zu betreiben, gehen immer mehr Unternehmen dazu über, diese Aufgaben an Rechenzentren zu vergeben, um von der dort gebündelten Kompetenz in Form neuester Ausstattung, sicherer Infrastruktur, hoher Energieeffizienz und geschulten Mitarbeitern zu profitieren, heißte s in der Mitteilung weiter. „Für den IT-Betrieb ist es dauerhaft die günstigste und gleichzeitig auch die umweltfreundlichste Lösung“, ergänzt Jürgen Werner, Leiter des SWU-TeleNet-Rechenzentrums.

Um das neue Rechenzentrum bauen und betreiben zu dürfen, waren bereits in der Planung eine Menge strenger Vorgaben hinsichtlich Standort, Verfügbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. So wird der Zugang, den nur autorisierte Personen passieren dürfen, videoüberwacht und dokumentiert. Eine unterbrechungsfreie Zwei-Wege-Stromversorgung stellt den Betrieb auch bei höheren Lasten sicher. Selbst ein Stromausfall lässt sich dank unterbrechungsfreier Stromversorgung für ein paar Minuten mit Batterien sowie über mehrere Stunden oder Tage mit einem Notstromaggregat überbrücken. Der an 365 Tagen im Jahr besetzte Leitstand dient der frühzeitigen Alarmierung bei Störungen oder Notfällen. Jürgen Werner: „Das besondere Augenmerk liegt auf der Früherkennung. Durch unser feingliedriges Monitoring können wir Unregelmäßigkeiten bei der Stromversorgung oder Kühlung sofort erkennen, melden und beheben. So kommen Ausfälle gar nicht erst zum Tragen.“