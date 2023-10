Riesenrad, Karussell und Achterbahn: Was bei den Ulmern im Sommer funktioniert, gibt es ab diesem Jahr auch im Herbst. Vom 13. bis 22. Oktober feiern auf dem Volksfestplatz die Ulmer Karusselltage Premiere. Was an den zehn Tagen alles geboten ist.

Das Organisationsteam hinter den Ulmer Karusselltagen: Oliver Fischer (VMV-Geschäftsführer, von links), Stefan Scheller (Projektmanager) und Michael Steinmüller (ebenfalls VMV-Geschäftsführer). (Foto: Philip Hertle )

Aufbau in Rekordzeit

Noch ist der Volksfestplatz in der Ulmer Friedrichsau wie leer gefegt. Bevor Anfang kommender Woche die ersten Betreiber anrollen und ihre Fahrgeschäfte aufbauen, findet auf dem Platz noch ein großer Flohmarkt statt, erklärt Oliver Fischer, Geschäftsführer des Organisationsunternehmens VMV.

Vier Tage statt zehn Tage Aufbauzeit: Der Zeitplan ist ehrgeizig. Fischer ist aber zuversichtlich, dass sich am Freitag, pünktlich um 14 Uhr die Tore der Ulmer Karusselltage öffnen.

Weniger Volksfest, mehr Fahrspaß

Vieles ist neu im Vergleich zum sommerlichen Volksfest. „Wir wollen natürlich nicht nochmal dasselbe machen“, erklärt Fischer. „Der Name sagt es schon: Es geht um den Fahrspaß für die ganze Familie.“ Weniger Volksfestcharakter, eher das Gefühl eines zeitlich begrenzten Freizeitparks sollen die Karusselltage vermitteln. „Für alle ‐ von drei bis 99 Jahren“, ergänzt Fischer augenzwinkernd.

Kleiner als das Volksfest im Sommer

Würde man alle Fahrgeschäfte in einer Reihe aufstellen, kommt man auf gut 500 sogenannte Frontmeter. Im Sommer sind es laut Fischer etwa 980. Und auch, wenn sie um gut die Hälfte kleiner ausfallen: Auf die ganz besonderen Attraktionen müssen die Besucher auch im Herbst nicht verzichten. Manche konnten erst ob des späten Termins realisiert werden.

Macher profitieren von Wiesn und Wasen

Den Zeitpunkt Mitte Oktober haben Fischer und seine Kollegen bewusst ausgewählt. Denn das Oktoberfest und der Cannstatter Wasen sind zum Start der Ulmer Karusselltage bereits vorbei.

So sind wir in die glückliche Situation gekommen, ganz tolle Betriebe zu bekommen, die bis jetzt auf den großen Volksfesten links und rechts von Ulm dabei waren. Oliver Fischer

Diese kommen somit zum ersten Mal in die Friedrichsau.

Diese Höhepunkte nennt der Organisator

„Mein persönliches Highlight ist der ’Circus Circus’, ein Familienkarussell, das aber auch richtig Dampf hat“, blickt Fischer voraus. Das Fahrgeschäft „No Limit“ geht es noch rasanter zu.

Der freie Fall kopfüber aus 42 Meter Höhe ist wohl eher etwas für die Harten, erklärt Oliver Fischer

Wer es hingegen ruhiger angehen möchte, könne sich aber genauso gut dem neuen Riesenrad oder der Familien-Achterbahn widmen. Aber auch der obligatorische Autoscooter zählt zu den insgesamt 16 Fahrgeschäften.

Auch ein neues Riesenrad soll es diesen Herbst in der Friedrichsau geben. (Foto: VMV GbmH )

Aktionstage über den gesamten Zeitraum

Bis zum Volksfestende am 22. Oktober sind täglich unterschiedliche Aktionen geplant. Wer zum Beispiel am „Ding-Tag“ (16. Oktober) seine beim gleichnamigen Nahverkehrsverbund gekaufte Monatskarte vorlegt, bezahlt für bestimmte Fahrgeschäfte oder Speisen an diesem Tag weniger.

Tags darauf folgt ein großes Feuerwerk, das laut Fischer sicherlich ein Besuchermagnet werde. Zudem winken zum Familientag am 18. Oktober Ermäßigungen von bis zu 30 Prozent.

Neu: Die „Gentleman’s Night“

Ganz neu ist die sogenannte „Gentleman’s Night“, die als Pendant zur bereits bekannten „Ladies’ Night“ beim Ulmer Volksfest entstanden ist. Am 19. Oktober erhalten alle Männer an den Fahrgeschäften kostenlos einen zweiten Chip für ihre Partnerin dazu, „den sie ganz gentleman-like an ihre Freundin geben können“, heißt es im Programmheft. Die Aktion gelte aber auch für alle Männer, die lieber ihren Partner mit einer Gratis-Fahrt beschenken möchten.

Alte Pläne wiederbelebt

Anderthalb Jahre Planung liegen hinter Fischer und seinem Team, um das neue Herbst-Volkfest auf die Beine zu stellen. Die Idee dazu ist allerdings nicht neu.

So groß wie das Ulmer Volksfest im Sommer werden die Karusselltage zwar nicht – aber dafür nicht weniger spektakulär, versprechen die Veranstalter. (Foto: VMV )

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie vor drei Jahren habe Fischer darüber nachgedacht, das Sommer-Volksfest wegen der drohenden und später auch erfolgten Absage in den Herbst zu verlegen. Doch die Pandemie blieb hartnäckig und das Konzept verschwand in der Schublade.

Gegen das Volksfeststerben

Jetzt bekommt Ulm ein neues Volksfest ‐ und das in Zeiten eines regelrechten „Volksfeststerbens“, wie Fischer betont. Diesem Trend wolle das Organisationsteam gerade in der Zeit nach der Pandemie entgegenwirken. Und so seien die Planungen für die Karusselltage im kommenden Jahr schon voll im Gange.

Wenn das Wetter mitspielt, hoffen wir auf 80.000 bis 100.000 Besucher. Oliver Fischer

Jetzt hoffen Fischer und seine Kollegen zunächst einmal auf einen goldenen Oktober. „Wenn das Wetter mitspielt, hoffen wir auf 80.000 bis 100.000 Besucher. Das wäre eine tolle Sache.“