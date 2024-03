Neuer Vorstand der Landesrektoratenkonferenz Baden-Württemberg

Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, ist als neuer Vorstand der Landesrektoratenkonferenz (LRK) Baden-Württemberg gewählt worden. Stellvertretende Vorsitzende wird laut Pressemitteilung der Universität Ulm Karla Pollmann, Rektorin der Universität Tübingen. Beide wurden am 23. Februar von den Rektoren und Präsidenten der neun Landesuniversitäten gewählt und treten ihr Amt am 1. April für zwei Jahre an. Erstmals sei damit eine Frau im Vorstand der LRK vertreten.

Für Michael Weber und Karla Pollmann liege der Fokus im laufenden Jahr auf der Hochschulfinanzierung, die mit dem Land neu verhandelt werden muss. „Wir stehen vor großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir nur mit Wissenschaft und Forschung bestehen können“, wird Weber zitiert.

Für unverzichtbar halte es der neue Vorstand, dass das Land für gute Rahmenbedingungen für die Studierenden sorgt. „Dabei muss die Qualität des Studiums im Mittelpunkt stehen. Eine rein an Kopfzahlen orientierte Betrachtungsweise ist keine ausreichende Grundlage für eine gute Hochschulpolitik“, so Weber.