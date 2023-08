Neuer Bus für Obdachlosenhilfe

Der nächste Winter kommt bestimmt und damit auch die Kälte, die vor allem Menschen ohne Obdach gefährlich werden kann. Deshalb werden voraussichtlich von Mitte/Ende November an wieder Ehrenamtliche im Kältebus unterwegs sein. Nicht mehr in dem in die Jahre gekommenen Bus ohne Zentralverriegelung, sondern in einem neuen Fahrzeug. Gespendet wurde es von der Rudolf und Ingeborg Braungardt–Stiftung sowie von der Otto–Kässbohrer–Stiftung.

DRK–Kreisverbandspräsidentin Ronja Kemmer dankte den Spendern. Der neue Bus erleichtere den Ehrenamtlichen ihre nächtlichen Einsätze, sagte Stefan Brandt. Der stellvertretende DRK–Kreisgeschäftsführer und Leiter der Sozialen Dienste beim DRK–Kreisverband koordiniert die Einsätze des Kältebusses, der vom DRK initiiert und gemeinsam mit Caritas und dem Verein Medinetz auf den Weg gebracht wurde.

In den vergangenen beiden Wintern wurden in insgesamt 251 Nächten 4544 Kontakte dokumentiert. Auch bei großer Hitze im Sommer ist der Bus unterwegs, um Menschen, die auf der Straße leben, mit Getränken und gegebenenfalls Sonnenschutz zu versorgen. Von Spätherbst an wird das Fahrzeug, unter anderem ausgestattet mit Schlafsäcken, Isomatten, warmen Getränken und Suppe, wieder regelmäßig seine Runde durch die Stadt fahren.

