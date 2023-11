Neue Veranstaltungs-Reihe „Roxy singt!“

„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne gemeinsam singen. Es sind wirklich alle gemeint: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft und gerne tun, teilt das Roxy mit.

„Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein normaler Chor mit regelmässigen Terminen und Aufführungen. Es ist eigentlich gar kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text auf eine Leinwand projiziert, wie das Roxy mitteilt.

Patrick Bopp alias Memphis ist Teil der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „füenf“: er moderiert und gibt bei „Roxy singt!“ auch den musikalischen Ton an. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier. Es wird gesungen, was sich singen lässt: von Rock- und Popsongs, Couplets der 20er, Volkslieder, Kinderlieder, Rap, Ska bis hin zu Jodler. Jeder kann eigene Vorschläge machen, die, wenn möglich, sofort umgesetzt oder für das nächste Mal vorbereitet werden. Gesungen wird circa 2 mal 45 Minuten mit einer kleinen Pause.

„Ich freue mich sehr, dass im Dezember die Premiere zu einer neuen Reihe „Aus voller Kehle für die Seele“ unter dem Namen „Roxy singt!“ im Roxy in Ulm steigen wird. Die Reihe wird zunächst einmal alle zwei Monate an einem Montag stattfinden. Da der Premierentermin noch am Anfang der Adventszeit liegt, werden wir in der ersten Hälfte eine gewohnt bunte Mischung singen, um dann in der zweiten Hälfte allmählich in’s Weihnachtliche abzugleiten. Kommt also vorbei oder schickt Freunde aus Ulm und Umgebung vorbei, dass sich die Reihe in diesem schönen Haus gut etablieren kann.“, so Patrick Bopp.