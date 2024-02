Neue Straße wird komplett gesperrt

Der Fahrbahnbelag in der Neuen Straße wird am ersten Wochenende im März, Freitag, 1., bis Montag, 4. März, saniert. Dazu muss der betreffende Abschnitt zwischen Steingasse und Gänslände komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Sperrung beginnt am Freitag gegen 19.30 Uhr. Gearbeitet wird das gesamte Wochenende, auch in der Nacht. Am Montag, 4. März, sollen mit Beginn des Berufsverkehrs die Arbeiten abgeschlossen sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weil die Baustelle sehr eng getaktet ist, ist auch im Umfeld der Baustelle mit vielen Baustellenfahrzeugen zu rechnen. Wie immer gilt: Belagsarbeiten sind witterungsabhängig. Sollte es regnen oder gar schneien, müssten die Arbeiten um eine Woche, auf das zweite März-Wochenende, verschoben werden.