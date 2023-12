Neue Service-Standorte der SWU

Das ServiceCenter in der Neuen Straße 79 schließt zum 19. Februar. Zeitgleich eröffnen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm zwei neue Standorte für den Kundenservice im BüroCenter K3 in der Karlstraße 3 und in der Bahnhofspassage. Das teilen die Stadtwerke mit.

Das SWU ServiceCenter in der Karlstraße beheimatet künftig alle Serviceangebote für Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Zudem wird dort der Kassenautomat zugänglich sein. Hinter dem Gebäude in der Wilhelmstraße stehen Kundenparkplätze bereit. Mit der Linie 2 erreichen die Kundinnen und Kunden das ServiceCenter über die Haltestelle „Stadtwerke“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das SWU traffiti in der Bahnhofspassage widmet sich ganz dem Thema Mobilität. Kundinnen und Kunden erhalten dort Fahrkarten und können sich über swu2go sowie eBikesharing informieren. Ergänzend zu den Angeboten der SWU zieht die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH in die Räumlichkeiten mit ein. Angebunden ist das SWU traffiti über die Haltestelle „Hauptbahnhof“. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten bietet das Parkhaus „Sedelhöfe“.

Die Öffnungszeiten für beide Service-Standorte bleiben unverändert: Montag bis Mittwoche und Freitag 10 bis 17 Uhr sowie Donnerstag bis 18 Uhr. Samstagsöffnungszeiten sind von 10 bis 14 Uhr (nur SWU traffiti).

Abteilungsleiter für den Kundenservice der SWU, Patrick Schönbein, freut sich auf die Neueröffnung, heißt es in der Pressemitteilung weiter: „Künftig bündeln wir alle Mobilitätsangebote der SWU an einem zentralen Ort in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und der Bus- und Straßenbahnhaltestelle. Mit dem ServiceCenter in der Karlstraße konzentrieren wir uns auf unsere Energie- und Versorgungsprodukte. Beide Standorte bieten unseren Kundinnen und Kunden helle und offene Räume. Bei der Ausstattung haben wir auf einen freundlichen und zeitgemäßen Look geachtet. Unsere Service-Punkte sollen Begegnungsorte sein, bei denen die Hilfe und das persönliche Gespräch im Vordergrund stehen. Abgerundet wird unser Service an beiden Standorten mit Service-Terminals, die im Bedarfsfall mit dem jeweils anderen Standort eine Verbindung herstellen können. So stellen wir sicher, dass alle Serviceangebote der SWU an beiden Orten verfügbar sind und doppelte Anfahrten der Vergangenheit angehören“, so Schönbein.