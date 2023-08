Neue Initiative ruft zu Fotoaktion auf

Ab sofort können über den Sommer bis zur Kulturnacht am 16. September Fotos und Videos mit dem Hashtag #ideenfürulm in den Sozialen Netzwerken gepostet werden. Dazu ruft die neue Ulmer Initiative „Mit:Wirkung“ auf. Wie diese mitteilt, sollen mit den Bildern in der Kulturnacht eine „wachsende Collage“ werden. Alle Teilnehmende können ihre Fotos ab 18 Uhr in der Bockgasse 2 in Ulm auf Fotopapier ausdrucken und direkt anpinnen. Video möchte die Initiative über einen Bildschirm zeigen.

Nach der Kulturnacht werde eine Jury mit den geposteten Beiträgen eine Ausstellung organisieren. An deren Eröffnung im Oktober sollen Preise für die besten #ideenfürulm–Beiträge verliehen werden.

Die neue Ulmer Initiative Mit:Wirkung e.V. setzt sich für mehr gesellschaftliches und stadtpolitisches Engagement in Ulm ein. Mit verschiedenen öffentlichen Aktionen möchte der Verein aufzeigen, wie man vor Ort einfach und mit Wirkung einen Unterschied machen kann.