„Neue Corona-Welle kommt“: Was Experten jetzt empfehlen

Die Corona-Zahlen steigen wieder, wenn auch auf niedrigem Niveau. Klar scheint aber: Es wird eine neue Winterwelle geben. Was Experten dazu sagen, wie sich Krankenhäuser vorbereiten und welche Zahl in der Region derzeit besonders hoch ist.

Die Corona-Pandemie scheint fast vergessen. Masken vor den Gesichtern sieht man nur noch selten, Lockdowns oder Ausgangsbeschränkungen sind kaum mehr vorstellbar. Und doch gibt es einen Ort, an dem sich eine Entwicklung abzeichnet, die Anlass zur Sorge geben könnte.

+ + + Hier geht’s zum Pro und Kontra unserer Reporter + + +

Das verrät das Abwasser

Im Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm fließt täglich das Abwasser aus der gesamten Region zusammen, aus Ulm, Neu-Ulm aber auch aus Teilen des Alb-Donau-Kreises und dem Kreis Neu-Ulm. Das Land Bayern nimmt seit der Pandemie an einem Forschungsprojekt teil, bei dem die Virenlast im Abwasser untersucht wird. Und im Steinhäule ist diese bayernweit am höchsten.

Zu Extremzeiten der Pandemie lag der Anteil an Coronaviren pro Milliliter Wasser bei 120 bis 160, derzeit liegt er umgerechnet bei rund der Hälfte. Tendenz stetig steigend. Bedeutet: Die Virenlast ist ähnlich hoch wie zu durchschnittlichen Zeiten der Pandemie.

Betriebsleiter Erwin Schäfer mit dem Blick auf das Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm. (Foto: Simon Schwörer )

Hohe Dunkelziffer

Betriebsleiter Erwin Schäfer erklärt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Das lässt einen natürlich nicht ganz ruhig.“ Sonderlich beunruhigt aber sei er bislang nicht. Die Zahlen untermauern aber, was sich aus der aktuellen Entwicklung der Inzidenzen nur schwer ablesen lässt: Es sind mehr Coronaviren im Umlauf, als die aktuelle bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zeigt. Diese liegt aktuell bei rund 14.

Auch beim Gesundheitsamt der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises geht man von einer relativ hohen Dunkelziffer aus, „da keine Pflicht mehr besteht, nach einem positiven Schnelltest einen PCR-Test durchführen zu lassen und es ganz allgemein keine Testpflichten mehr gibt“, wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilt. Momentan dominiert vor allem die Virusvariante „Eris“ (EG.5), diese gelte zwar als stark ansteckend, gehe aber meist mit milden Verläufen einher.

Neue Welle wird kommen

Weil zudem viele Menschen mehrfach geimpft sind, haben die Infizierten meist keine oder nur milde Symptome. Wird die Corona-Infektion erkannt, müssen Kliniken und Praxen sie aber weiterhin an das Gesundheitsamt melden. Von dort aus fließen die Daten weiter an das Landesgesundheitsamt und das Robert-Koch-Institut (RKI).

Stiko-Chef Mertens empfiehlt Risikopatienten weiterhin das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen. (Foto: dpa )

Thomas Mertens leitete viele Jahre lang das Institut für Virologie an der Uniklinik Ulm und ist bis heute Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI. In der Hochphase der Pandemie war er einer der gefragtesten deutschen Experten für die Pandemiebekämpfung.

Wir werden wieder eine Corona-Welle bekommen. - Thomas Mertens, Vorsitzender der STIKO

Mertens blickt inzwischen vorsichtig optimistisch auf die anstehenden Wintermonate, sagt aber auch deutlich: „Wir werden wieder eine Corona-Welle bekommen.“ Der Grund seien allein schon die kalten Temperaturen, die dazu führen, dass sich mehr Menschen in Innenräumen aufhalten. Das Ausmaß dieser Welle aber könne „nicht genau vorhergesagt werden“, teilt er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Impfstoffe schützen noch

Die Gefahren für die breite Masse der Bevölkerung hält Mertens inzwischen für überschaubar. Impfungen und überstandene Infektionen führten dazu, dass die meisten Menschen mittlerweile eine gute Grundimmunität besäßen. Außerdem erkrankten an den derzeit verbreiteten Virusvarianten weniger Menschen als noch zu Beginn der Pandemie. Ein Risiko für schwere Erkrankungen sieht er aber weiterhin vor allem für ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Vor allem älteren Menschen und Risikopatienten wird die Impfung gegen das Coronavirus weiterhin empfohlen. (Foto: dpa )

Die bestehenden Impfstoffe könnten zwar auch bei den neuen Varianten vor schweren Erkrankungen schützen, aber Menschen mit einem größeren Risiko sollten sich jetzt erneut impfen lassen, empfiehlt Mertens. Die Auffrischimpfung soll aber in einem Mindestabstand von zwölf Monaten zur letzten vorangegangenen Impfung oder Infektion durchgeführt werden.

Was Experten empfehlen

Eine Rückkehr von Lockdowns oder der Maskenpflicht aber hält Mertens derzeit für „kaum denkbar“. Stattdessen setzt er auf Eigenverantwortung und betont: „Jeder, der sein eigenes Risiko kennt, sollte sich schützen durch Impfung und gegebenenfalls durch freiwilliges Tragen einer Schutzmaske. Und jeder, der Verantwortung für einen gefährdeten Menschen trägt, sollte diesen schützen.“

Jeder, der sein eigenes Risiko kennt, sollte sich schützen durch Impfung und gegebenenfalls durch freiwilliges Tragen einer Schutzmaske. - Thomas Mertens, Vorsitzender der STIKO

Auch das Ulmer Gesundheitsamt unterstützt diesen Ansatz, wie die Sprecherin erklärt: „Wie sehr uns das Coronavirus im Herbst und Winter beschäftigen wird, hängt zu großen Teilen davon ab, wie sehr diese Eigenverantwortung wahrgenommen wird.“

Auf Eigenverantwortung setzten derzeit auch viele Seniorenzentren wie der Clarissenhof in Ulm. Der Regionalleiter der Keppler-Stiftung Gerhard Fischer sagt: „Unser Ziel ist es, dem Arbeitsalltag auch wieder mit einer gewissen Normalität zu begegnen und ein Stück Lebensqualität anbieten zu können.“ Eine Maskenpflicht gebe es daher nicht mehr in der Einrichtung. Menschen, die Krankheitssymptome zeigen, würden aber gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Wie sich das Krankenhaus vorbereitet

Selbst am Ulmer Universitätsklinikum ist derzeit keine generelle Maskenpflicht vorgeschrieben. Allen Mitarbeitenden, die Kontakt zu Patienten haben, werde aber „nachdrücklich das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen“, teilt eine Sprecherin des Klinikums mit. Strengere Vorgaben gelten allerdings beim Kontakt mit Infizierten oder Risikopatienten.

Die wichtigsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung seien die Corona- und Grippeschutzimpfungen. Darüber hinaus stünden auch weiterhin „Isolations- und Schutzbereiche sowie ausreichend persönliche Schutzausrüstung“ zur Verfügung. Patienten, die Covid-Symptome zeigen, würden „alle getestet“, so die Sprecherin des Klinikums.

Zahl der Patienten im Krankenhaus

Noch aber sei die Lage stabil, die Zahlen an Patienten überschaubar. In den vergangenen fünf Tagen wurden im gesamten Klinikum zehn Patienten mit oder wegen Corona aufgenommen, vier davon sind bereits wieder entlassen. „Die Zahlen sind im Wesentlichen stabil“, heißt es von der Klinik. Zwei Patienten befinden sich derzeit auf der Intensivstation, eine vergleichsweise geringe Zahl. Die epidemiologische Entwicklung werde allerdings „sehr engmaschig“ beobachtet.