Für ihre Küche im Restaurant „Bibraud“ wurde die Ulmer Köchin Alina Meissner-Bebrout dieses Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Jetzt will sie ein zweites Restaurant eröffnen: eine Brasserie mit Hausmannskost und einfachen Gerichten. Wie passt das zusammen?

Hausmannskost statt Sterneküche, Mittagstisch statt Fine Dine: Vieles möchte Alina Meissner-Bebrout in ihrer neuen Brasserie in der Ulmer Platzgasse künftig anders machen. Ein ganz neues Konzept hat sich die 33-Jährige überlegt.

Ich liebe mein Bibraud, das ist wie mein Baby. Aber es ist schön auch mal in eine andere Richtung zu denken. Alina Meissner-Bebrout

Was sie den Bibraud-Fans verspricht

Den Fans und Stammgästen des Bibraud aber verspricht sie: Am bewährten und ausgezeichneten Konzept des Sterne-Restaurants wird nicht gerüttelt. „Ich liebe mein Bibraud, das ist wie mein Baby. Aber es ist schön auch mal in eine andere Richtung zu denken.“

Auch künftig wird sie vor allem im Bibraud kochen. Gemeinsam mit ihrem Team aber will sie schon in einigen Wochen die Tür zur neuen Brasserie Edda öffnen.

Alina Meissner-Bebrout will mit ihrer neuen Brasserie auch die Ulmer Platzgasse weiter beleben, das Lokal befindet sich nur wenige Gehminuten vom Sternerestaurant Bibraud entfernt. (Foto: Andreas Spengler. )

Der Name verrät auch gleich das Konzept: Der altdeutsche Name „Edda“ stehe für die traditionelle Hausmannskost, für Klassiker wie den Rostbraten oder auch das Wiener Schnitzel. Die Brasserie dagegen für das moderne Ambiente und die zeitgemäße Küche.

Die Karte soll jeden abholen. Alina Meissner-Bebrout

Genau das will Alina Meissner-Bebrout im neuen Restaurant zusammenführen. „Die Karte soll jeden abholen“, betont sie. Wert lege sie dabei auch auf ein vegetarisches Angebot, und natürlich dürfen auch Fischgerichte nicht fehlen.

Unterschiede zur Sterneküche

Worin liegt dann der große Unterschied zur Sterneküche? „Unsere Grundprodukte haben die gleiche Qualität wie im Bibraud“, verspricht sie. „Nur wird das Essen hier auf das Wesentliche reduziert.“ Statt zehn verschiedene Komponenten kommen in der Brasserie vielleicht nur noch drei oder vier auf den Teller. „Das braucht deutlich weniger Handgriffe und Arbeit in der Küche“, erklärt sie. „Gut gekocht“ aber sollen die Gerichte dennoch sein.

Und auch die Weinkenner sollen nicht zu kurz kommen: „Wir werden eine kleinere Weinkarte haben, aber die Weine sehr genau auswählen“, verspricht sie. Ganz nach dem Motto: „Einfach, aber gut.“

Auch die neue Brasserie wird die Handschrift der Ulmer Spitzenköchin tragen. Sie konzipiert die Speisekarte, hat sich das Innendesign überlegt und wird voraussichtlich in den ersten Wochen auch selbst am Herd stehen. Übernehmen soll dann ab Januar ein neues Team an Köchen. Servicekräfte würden aber zum Teil aus dem Bibraud übernommen.

Ich habe beinahe Frühlingsgefühle, so ein Neuanfang ist immer spannend. Alina Meissner-Bebrout

Auszeichnungen haben manches verändert

Und ohne ihr Team, betont sie, könne sie ihr neues Projekt in der Platzgasse wahrscheinlich gar nicht stemmen. Nach ihrer Auszeichnung mit dem ersten Michelin-Stern im April war das kleine Restaurant Bibraud in Ulm auch bald überregional „in aller Munde“, wie der Ulmer Restaurantführer zuletzt titelte.

Schon einem Tag nach der Auszeichnung hätten die Reservierungen merklich zugenommen und damit auch die Arbeit für sie und das Team.

Sie freue sich über den Erfolg, sagt die Spitzenköchin, aber sie wolle auch bodenständig bleiben und sich nicht zu sehr ins Rampenlicht stellen. Ganz passend zur Philosophie ihres Hauses: Im Bibraud setze das Team auf „Professionalität am Gast, aber trotzdem Gelassenheit und eine familiäre Atmosphäre“. Und das hat die neue Brasserie dann vielleicht doch mit dem Sterne-Restaurant gemein.

Frühlingsgefühle und Erwartungen

Alina Meissner-Bebrout freut sich bereits auf die Neueröffnung: „Ich habe beinahe Frühlingsgefühle, so ein Neuanfang ist immer spannend.“ Geplant sei, dass die Brasserie Edda Ende November öffne. Noch aber hängt der Öffnungszeitpunkt von Baugenehmigungen und Vorschriften ab.

Bis Januar wird die Brasserie dann jeweils donnerstags und freitags von zwölf bis 14 Uhr und abends ab 17.30 Uhr und am Samstag ganztägig mit einem Frühschoppen von zehn bis zwölf Uhr geöffnet sein. Ab Januar werden die Öffnungszeiten voraussichtlich angepasst: Sonntags und montags sind Ruhetage geplant, an den übrigen Tagen soll es dann Mittagstisch geben und abends ab 17.30 Uhr geöffnet sein.

So solls im Inneren aussehen

Klar sei auch, der Raum, in dem zuvor die Kontrast-Bar zuhause war, wird sich optisch verändern. Noch sind die Fenster verklebt, im Innern aber wird fleißig gewerkelt. Alina Meissner-Bebrout will noch nicht zu viel verraten. Aber der Raum soll „Farbe bekommen“, warme Holzelemente und Pflanzen sollen einziehen.

Die Köchin will sich hier auch bei der Gestaltung voll verwirklichen. „Keine Sekunde“ habe sie gezögert, als die vorherigen Betreiber ihre Bar aufgegeben haben. Vor allem eine Sache habe sie dabei überzeugt: die Nähe zum Bibraud. Das ist nur zwei Gehminuten entfernt.