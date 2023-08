Nah am Menschen

Die Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger am Universitätsklinikum Ulm begleiten Patienten, Angehörige und Mitarbeitende, die seelischen Beistand benötigen, in schwierigen Situationen. Seit 1. Juli wird das Team der Seelsorgerinnen und Seelsorger durch die evangelische Pfarrerin Friederike Strauß ergänzt. Zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Mann Moritz Twele 17 Jahre lang als Pfarrerin in der Gemeinde Böblingen–Diezenhalde tätig.

„Die neue Aufgabe in der Klinikseelsorge am Universitätsklinikum Ulm liegt mir sehr am Herzen. In den zwei Wochen, die ich jetzt hier bin, durfte ich bereits einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten kennenlernen“, sagt Pfarrerin Strauß, die zu Beginn ihrer Amtszeit praxisnah auf Station mitarbeitete.

Friederike Strauß tritt am Universitätsklinikum Ulm die Nachfolge von Pfarrer Martin Enz in der evangelischen Klinikseelsorge an. In ihrem Verantwortungsbereich liegen vor allem die Kliniken der Inneren Medizin, der Psychosomatik und der Psychiatrie. Des Weiteren übernimmt sie die geschäftsführenden Aufgaben für die evangelische Klinikseelsorge und ist Ansprechperson für klinikübergreifende Aufgaben. Die offizielle Amtseinführung wurde im Rahmen eines Gottesdienstes in der Kapelle am Universitätsklinikum Ulm gefeiert. „Schon jetzt ist mir klar geworden: Hier bin ich richtig“, so Pfarrerin Strauß.