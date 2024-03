Nächster Tanzworkshop im Roxy-Tanzlabor mit Ursula Ritter

Der nächste Tanzworkshop im Roxy-Tanzlabor findet am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr im Labor statt. Ursula Ritter führt dann erneut in die Grundlagen der Contactimprovisation ein. Der Workshop für maximal 20 Teilnehmer ist kostenlos, alle Tanz-Levels sind willkommen.

Contact ist laut Pressemitteilung wie eine Erweiterung des eigenen Tanzes durch einen Partner. Sich selbst spüren und wahrnehmen öffnet die Tore zum physischen Contact. Gewicht abgeben, tragen, rollen, berühren, führen und folgen: In spielerischen Übungen lernen die Teilnehmer Contact aufzunehmen, Technik und Improvisation gehen Hand in Hand bei dieser Reise in innere und äußere Landschaften.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per Mail an [email protected]