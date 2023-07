Mitten auf dem Ulmer Münsterplatz steht ein fast nackter Mann auf einem hölzernen Podest. Auf dem Kopf eine starr dreinblickende Rindermaske, der Körper des Mannes ist bemalt mit typisch schwarzen Kuhflecken. Hinzu kommt: Sein Hals ist mit einer dicken Kette an einen Pfahl gebunden.

Darum protestiert Peta

So geht es laut der Tierrechtsorganisation Peta, die hinter der Protestaktion steckt, täglich etlichen Kühen — unter Umständen ihr ganzes Leben lang. „Das ist Tierquälerei“, meint Ayshea Kelly, die die Aktion in Ulm und weiteren Städten in Süddeutschland koordiniert. Für etwa eine Million Tiere in Deutschland sei dies Alltag.

Bei Kühen und Bullen kommt die Anbindehaltung körperlicher und seelischer Folter gleich und verstößt somit gegen das geltende Tierschutzgesetz. Ayshea Kelly

„Sie können sich im Stall nicht einmal umdrehen“, erklärt Kelly. „Außerdem verursachen die Ketten oft schmerzhafte Verletzungen.“ Unter dem Motto „Die Ketten der Anbindehaltung sprengen“ will Peta so gegen die von ihr kritisierte Tierhaltung vorgehen.

Die Koordinatorin will Bewusstsein fürs Thema schaffen

„Anbindehaltung = legalisierte Tierquälerei“, heißt es auf einem Schild, das ein Mitglied der vierköpfigen Gruppe vor dem als Rind verkleideten Aktivisten in die Höhe hält. Einigen Passanten, die ob der ungewöhnlichen Darbietung auf dem Münsterplatz ihre Handykameras zücken, erklärt Kelly ausführlich, wofür sie und ihre Organisation kämpfen.

Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, sei Ansporn für ihr Team. Und: Die wenigsten würden nach dem Gespräch sagen, dass ihnen die Tierhaltung egal sei, meint Kelly.

Hoffnung in die Bundesregierung

Hinsichtlich der Abschaffung der Anbindehaltung hegt Peta zudem Hoffnung in die Ampelregierung: Die dauerhafte oder zeitweise Anbindehaltung führe „zu erheblichen Beeinträchtigungen des arteigenen Verhaltens“, heißt es zum Beispiel auch von der Bundesregierung.

Uns werden oft Fotos und Videos aus Ställen zugespielt. Ayshea Kelly

Das meint auch Kelly: „Bei Kühen und Bullen kommt die Anbindehaltung körperlicher und seelischer Folter gleich und verstößt somit gegen das geltende Tierschutzgesetz.“

Peta werden Fotos und Videos aus Ställen zugespielt

Kelly zufolge bekomme sie regelmäßig schlimme Bilder zu sehen. „Uns werden oft Fotos und Videos aus Ställen zugespielt“, so Kelly. Die Zustände dort seien für sie häufig untragbar.

In einem Fall hatte Peta im vergangenen Dezember gar eine Anzeige gegen einen Stall im Landkreis Neu–Ulm erstattet, berichtet sie. Auch deswegen gehe die „Protestwelle“, wie sie es nennt, zumindest bis Herbst weiter — oder bis die Anbindehaltung verboten wird.