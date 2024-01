Er hat über Monate Nacktbilder von jungen Mädchen verlangt und erhalten: So lautet der Vorwurf gegen einen 19-Jährigen aus Ulm, der sich dafür vor der Großen Jugendkammer am Ulmer Landgericht verantworten muss.

Seit August in Untersuchungshaft

Per Chat soll er mit mehreren Mädchen, die alle zwischen elf und dreizehn Jahre alt waren, in Kontakt gewesen sein. Seine Absicht: Beim persönlichen Treffen sollte es zum Sex kommen. Am Montagmorgen begann der Prozess. Der Angeklagte wollte indes nicht vor der Öffentlichkeit aussagen.

Bereits seit Ende August vergangenen Jahres sitzt der Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt Ulm in Untersuchungshaft. Deshalb wurde er am Morgen mit Handschellen und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Sein Blick senkte sich zunächst, als er auf der Anklagebank Platz genommen hatte. Auf die ersten Nachfragen des Vorsitzenden Richters antwortete der junge Mann nur zögerlich.

Kindliches Alter soll ihm bekannt gewesen sein

Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer: Über die Internetdienste Whatsapp und Snapchat hatte der Angeklagte Kontakt zu den insgesamt sieben Mädchen gesucht. Von März bis August 2022 sowie zwischen April und Juni 2023 soll er laut Staatsanwaltschaft immer wieder eindeutige Nacktbilder verlangt haben.

Das kindliche Alter der Mädchen soll ihm dabei stets bekannt gewesen sein, betont die Staatsanwaltschaft. „Das ist nicht schlimm“, soll der Angeklagte einmal einem zwölfjährigen Mädchen geantwortet haben. In den Chats soll der 19-Jährige auch selbst immer wieder Fotos seines Glieds verschickt und während einiger Videotelefonate masturbiert haben.

Öffentlichkeit wird bei Vernehmung ausgeschlossen

Vor Gericht sollten die Chatprotokolle verlesen werden, in denen deutlich werde, was der Angeklagte mit den Mädchen vorhatte. Auch deshalb beantragte sein Verteidiger den Ausschluss der Öffentlichkeit - zumindest für die Verlesung der Anklageschrift, sowie die Vernehmung seines Mandanten.

Denn diese betreffe „die Intimsphäre“ des jungen Mannes in besonderem Maße. Weil in der Anklageschrift zudem die Klarnamen der geschädigten Mädchen genannt würden, sollte zu deren Schutz die Öffentlichkeit ebenfalls nicht beiwohnen.

Verlesung der Anklageschrift dauert

Staatsanwalt Albert Schönenberger sah jedoch „keinen Grund“, dem Folge zu leisten und verwies auf den Pressekodex - Klarnamen würden in der Berichterstattung in einem solchen Fall ohnehin nicht genannt. Nach kurzer richterlicher Beratung war klar: Lediglich die Vernehmung des 19-Jährigen bleibt an diesem Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Er erschlich sich das Vertrauen der Geschädigten, heißt es in der Anklageschrift

Rund eine Stunde brauchte der Staatsanwalt deshalb für die Verlesung der Anklageschrift, die etwa 40 Punkte umfasste - und die ein detailliertes Bild der vielen Chats wiedergab. Der Angeklagte blickte derweil immer wieder zu Boden, wirkte nachdenklich. Nur ab und zu wanderte sein Blick hinüber zu seinem Verteidiger.

„Er erschlich sich das Vertrauen der Geschädigten“, betonte der Staatsanwalt. Und so sei er auch an die anzüglichen Bilder der Mädchen gekommen. In der Anklageschrift wurde allerdings deutlich, dass die Mädchen im Chat meist zurückhalten gewesen seien. Ob der Penetranz des Angeklagten und mehrmaligem Fragen nach Fotos seien sie seinen Forderungen nach mehr Nacktheit - mal mehr, mal weniger - nachgekommen. Blockten sie ab, habe der Angeklagte sie beschimpft.

Zwölfjährige erpresst, Dreizehnjährige beschimpft

Unter anderem soll er ein zwölfjähriges Mädchen so mit den Bildern erpresst haben: Schickte sie ihm keine weiteren intimen Fotos, würde er die bisherigen Bilder veröffentlichen und an zwei ihrer Freundinnen schicken, heißt es in der Anklageschrift. Auch als das Mädchen mit der Polizei drohte, soll ihn das nicht abgeschreckt haben.

Mit einem weiteren, 13-jährigen Mädchen soll es sogar einmal zu einem persönlichen Treffen gekommen sein, bei dem es laut Anklageschrift zu Küssen zwischen den beiden gekommen sein soll. Nachdem das Mädchen in den folgenden Tagen jedoch Abstand zum Angeklagten genommen hatte, sei dieser im Chat ausfallend geworden, bis die 13-Jährige den Kontakt vollends abbrach.

Zwei weitere Verhandlungstage

Wie sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußerte, bleibt unklar. Nur so viel: Er wollte sprechen - eben nur nicht öffentlich. Zum ersten Verhandlungstag wurden vier Zeugen geladen. Im Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende Januar erwartet