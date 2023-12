Es war kurz vor Weihnachten, als ein Unbekannter mit seiner Waffe zwei Schüsse auf das Landratsamt Alb-Donau in Ulm abgegeben hatte. Ob es ein gezielter Angriff auf die Ausländerbehörde war, ist bislang nicht bestätigt.

Die Ermittlungen laufen, doch vom Schützen fehlt bislang jede Spur. Die Mitarbeiter der Behörde sind nach wie vor beunruhigt, kam es doch in der Vergangenheit immer häufiger Zwischenfällen.

Früh morgens fielen die Schüsse

Ersten Erkenntnissen nach soll es am Morgen des 22. Dezember gegen 4.30 Uhr zu den Schüssen auf die Fensterscheiben der im Landratsamt ansässigen Ausländerbehörde gekommen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe keine Personen im Inneren des Gebäudes aufhielten. Der Schock war allerdings groß.

„Noch immer herrscht Fassungslosigkeit“, berichtet Landratsamt-Sprecherin Daniela Baumann auf Nachfrage von Schwäbische.de. „Natürlich sorgt so ein Vorfall für Verunsicherung und schürt Ängste bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

War es ein gezielter Angriff?

Die Entwicklung sei bedenklich, sagt sie. Denn seit geraumer Zeit müssen die Mitarbeiter der Behörde regelmäßig die Polizei rufen, weil es aus Frust und Unverständnis über die bürokratischen Abläufe oftmals zu heftigen emotionalen Reaktionen der Kunden komme.

Sollte der jetzige Zwischenfall ein geplanter Angriff auf die Ausländerbehörde gewesen sein, würde das allerdings eine „Eskalation gegenüber dem, was bisher war“ darstellen. „So etwas gab es noch nicht“, so Daniela Baumann.

Ermittlungen weiter gegen Unbekannt

Die Vermutung ist allerdings noch nicht gesichert.„Es sieht so aus, als ob die Schüsse gezielt waren“, hält eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage allerdings fest. „Trotzdem kann man nicht ausschließen, dass jemand wahllos herumgeballert hat.“

Fakt ist: Der Schütze wurde noch nicht geschnappt. Und mit ihm fehlt auch die Tatwaffe, die wichtige Hinweise geben könnte. Ein erster Verdacht gegen einen möglichen Täter habe sich zudem nicht erhärtet. „Deshalb ermitteln wir weiter gegen Unbekannt“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Sicherheitsdienst bereits seit einiger Zeit stets präsent

„Den Täter zu ermitteln würde die Stimmung im Haus natürlich beruhigen“, sagt Daniela Baumann vom Landratsamt. „Wir versuchen das aber mit Gesprächsangeboten aufzufangen.“ Auch Landrat Heiner Scheffold suchte noch am Tag des Vorfalls den Austausch mit den Mitarbeitern. Zudem bietet das Landratsamt seinen Beschäftigten Selbstverteidigungskurse an.

Die Angst ist nicht unbegründet. Das Landratsamt hat bereits vorher Vorkehrungen getroffen. Nicht erst seit dem Mord in Illerkirchberg, bei dem es der Täter eigentlich auf Mitarbeiter der Ausländerbehörde abgesehen hatte, ist dauerhaft ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Darum wird das Landratsamt umgebaut

Auch deshalb wird sich das Landratsamt mittelfristig baulich verändern. Neben weiteren Erneuerungen am Gebäude wird unter anderem auch der Eingangsbereich des aus den 1980er-Jahren stammenden Gebäudes in der Schillerstraße modernisiert.

Einerseits, um die Kundensteuerung und Orientierung im Foyer zu verbessern, wie es in der Beschlussvorlage des Landratsamts vom Oktober heißt. Aber auch die immer notwendig gewordene Sicherheit der Mitarbeiter ist ein ausschlaggebender Punkt.

Zahl der Übergriffe auf Mitarbeiter steigt

Vor allem die Zahl der Menschen, die die Ausländerbehörde aufsuchen, habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Gleichzeitig sind in diesem Bereich mehr Übergriffe auf die Mitarbeiter zu verzeichnen“, heißt es in der Vorlage weiter.

Unkontrolliert werde dann niemand mehr Zutritt zu bestimmten Bereichen des Gebäudes erhalten, berichtet Daniela Baumann. Helfen sollen dort unter anderem auch chipgesteuerte Türen. „Wir denken auch über Videoüberwachung im Außenbereich nach“, sagt sie.

Zwei Jahre soll der Umbau, zu dem laut Beschlussvorlage auch die Neugestaltung der Infostelle und der Führerscheinstelle gehören, dauern.

Seit 37 Jahren, so lange existiert das Gebäude in der Schillerstraße bereits, habe man ein - nicht nur baulich - offenes Haus gehabt. „Es ist schade, dass das Konzept nicht mehr funktioniert“, erklärt Daniela Baumann.