Nach Einbruch in den Fan- und Ticketshop hat der Verein keine Heimtrikots in den Größen XXL und XXX mehr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einrecher im Fan- und Ticketshop des SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion Fanartikel und Geld gestohlen. Das berichtet der SSV Ulm.

Der Einbruch passierte laut Polizei in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr. Die Unbekannte überwanden einen Zaun und gelangten so auf das Gelände in der Stadionstraße. Anschließend hebelten sie ein Fenster an einem Gebäude auf und durchsuchten ein Büro.

Die Täter griffen sich einen Laptop, Fanartikel und Bargeld. Bei den gestohlenen Fanartikeln handelt es sich nach Mitteilung des Vereins größtenteils um aktuelle Heimtrikots in den Größen XXL und XXXL.

Aus diesem Grund sind diese Größen im Fanshop nun nicht mehr verfügbar, dafür bittet der SSV Ulm um Verständnis. Der Verein bemüht sich schnellst möglich um Ersatz. Außerdem bittet er die Mithilfe aller SSV-Fans. Sollten über eine Online-Plattform oder über sonstige Wege Trikots angeboten werden, können sich Fans per Mail an [email protected] melden. Um sachdienliche Hinweise von Zeugen bittet außerdem das Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/1883312.