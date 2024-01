Befreundete Band Overload veranstaltet Benefiz-Konzert in Ulm

Und die Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. Am Samstag, 13. Januar, veranstaltet die Rockgruppe Overload aus Sießen im Wald (Kreis Biberach) ein Benefizkonzert zugunsten der Familie Pelzer. Los geht es um 20.30 Uhr am Fort Unterer Eselsberg in Ulm.

„Wir kennen Norman gut. Er war auch schon oft bei unseren Konzerten dabei“, sagt Musiker Jürgen Ströbele. „Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir ihn unter die Arme greifen können.“

„Alles, was an Gewinn übrig bleibt, geht an Familie Pelzer“, so Ströbele. „Und der Konzertveranstalter spendet zusätzlich zu jedem Getränk einen Euro.“

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf auf der Website oder an der Abendkasse. (phe)