Sie sorgt sich um die öffentliche Sicherheit und fordert eine örtliche Verlegung der geplanten Konzerte der Böhsen Onkelz in Neu-Ulm im September 2024. Doch so wirklich viel Erfolg scheint die Ulmerin Ariane Müller mit ihrer Petition bisher nicht zu haben. Stattdessen gibt es viel Hass und Häme. Die Konzertveranstalter wiederum wollen sich nicht äußern, dafür findet die Stadt Neu-Ulm klare Worte.

Entgegen der Sorgen, die Ariane Müller in ihrer Petition formuliert, sieht die Stadt nämlich keinerlei Sicherheitsbedenken.

Die Sorge, dass es aufgrund der Konzerte zu Ausschreitungen in der Stadt kommen könnte, „teilt die Stadt Neu-Ulm nicht“, heißt es auf Nachfrage und die Stadt fügt an: „Wir gehen davon aus, dass die beiden Konzerte im Wiley-Park eine gute und unaufgeregte Rockparty werden.“

Die Band sei seit mehr als 30 Jahren aus der Skinhead-Szene raus und distanziere sich seither deutlich von rechtem Gedankengut. „Und diese Tatsache gilt es auch zu akzeptieren ‐ egal ob einem die Musik gefällt, oder nicht“, stellt die Stadt in ihrer Stellungnahme klar. Man müsse frühere Fehltritte auch verzeihen können und quer durch alle Lager fänden sich Menschen, die sich in jungen Jahren unbedacht und unreflektiert geäußert hätten.

Man sollte jedoch ein gewisses Maß an Toleranz zeigen. Sofern nicht zu Hass und Gewalt aufgerufen wird. Stadt Neu-Ulm

„Wir finden, dass auch diese Menschen eine Chance haben sollten, wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren zu können“, so die Stadt weiter. Im Falle der Böhsen Onkelz heißt das laut Stadt Neu-Ulm, dass „man sicher nicht alle Äußerungen und Liedtexte gut finden muss. Man sollte jedoch ein gewisses Maß an Toleranz zeigen. Sofern nicht zu Hass und Gewalt aufgerufen wird.“

Diese Petition hat für Unruhe in der Region Ulm und Neu-ulm gesorgt. (Foto: Ehrenfeld )

Klare Stellungnahme also von der Stadt in Sachen Böhse Onkelz und Petition von Ariane Müller. Dass aber vonseiten der Veranstalter keiner eine derart klare Aussage treffen wollte, verwundert. Könnten derartige Stellungnahmen Kritikern doch schnell jeglichen Wind aus den Segeln nehmen.

Bisher noch wenige Unterstützer von vor Ort für die Petition

Wirklich viele Unterstützer, vor allem aus Neu-Ulm direkt, hat Ariane Müller für ihre Petition bisher nicht. Von rund 760 Unterschriften sind lediglich 93 aus Neu-Ulm. Genau von dort müssen aber mehr Stimmen kommen, wie die Plattform Open Petition vorsieht, damit die Petition überhaupt ihre Wirkung erzielen kann.

Was Arian Müller und ihre Petition jedoch reichlich bekommen haben, sind Kritik und derbe Beschimpfungen. Mehrere Gegenpetitionen von Onkelz-Fans gibt es inzwischen, die wohl prominenteste erhielt fast das Zehnfache an Unterstützung ‐ und mehr als 2000 Kommentare, die sich teilweise nicht zitierfähig gegen Ariane Müller wenden.

--- Weitere skurrile Petitionen aus der Region ----

Neben der Petition gegen den geplanten Auftritt der Böhsen Onkelz in Neu-Ulm im September 2024 gibt es auf Plattformen wie Open Petition durchaus noch andere interessante Forderungen aus der Region. Kaum eine hat es aber wirklich geschafft, etwas zu verändern. Nennenswert sind sie trotzdem - so wie etwa die Forderung, scheinbar eines SSV-Fans, der sich für Ein-Liter-Becher im Donaustadion einsetzt. So würden Wartezeiten deutlich verkürzt, da man sich nicht so oft anstellen müsse.

Auch aus Ulm kommt die Petition, dass die Stadt Plätze für betreute Taubenhäuser bereitstellen müsse. Wieder sportlich wird es bei der Forderung, dem ehemaligen Ulmer Basketballspieler Per Günther eine eigene Straße zu widmen. Das sollte es, so fordert eine weitere Petition aus den vergangenen Jahren, in Ulm auch für Freddie Mercury geben. Weitere lokale Forderungen: „Achtspurigen Ausbau der Adenauerbrücke stoppen“, „Ulmer Orchester und Theater modernisieren“ sowie „Hundewiese für Ulmer Vierbeiner“.