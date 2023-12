Nach dem Achterbahnunglück mit 29 Verletzen im Legoland-Park sind jetzt Strafbefehle gegen zwei technische Mitarbeiter erlassen worden. Beide Beschuldigten gehen allerdings dagegen vor - deshalb kommt es voraussichtlich zum Prozess.

Ermittlungen abgeschlossen

Wie die Staatsanwaltschaft Memmingen am Donnerstag mitteilte, sind die Ermittlungen nach dem Zusammenstoß zweier Züge der Achterbahn „Feuerdrache“ abgeschlossen. Die beiden 56 und 34 Jahre alten Angestellten sollen bei der Behebung einer Störung Fehler gemacht haben. Zwei mit jeweils 19 Besuchern besetzte Züge sind deshalb zusammengestoßen.

Insgesamt 29 Insassen, die auf beide Züge verteilt waren, erlitten dabei Verletzungen, vor allem Prellungen und Hämatome. Ein Fahrgast erlitt schwere Verletzungen.

Mitarbeiter sollen fahrlässig gehandelt haben

Der Zusammenstoß sei vorhersehbar und vermeidbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Gegen die beiden Angestellten wurden deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Strafbefehle vom Günzburger Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung in 29 Fällen erlassen. „Gegen die Angeklagten wurden Geldstrafen im mittleren beziehungsweise im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich verhängt“, teilt Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm in dem Schreiben mit.

Nach dem Fehler den Not-Halt nicht betätigt

Laut Staatsanwaltschaft soll es am 11. August des Vorjahres zu einer Betriebsstörung an der Achterbahn gekommen sein, weshalb beide Züge stehen blieben. Beim Versuch, den Fehler zu beheben, sollen die Männer versehentlich einen Zug aus dem Steuerungssystem der Bahn gelöscht haben. Dieser setzte sich allerdings im Anschluss in Bewegung.

Achterbahn längere Zeit außer Betrieb

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll keiner der beiden Angeklagten das Not-Haltesystem betätigt haben, um den Zusammenstoß zu verhindern. Der erste Zug soll demnach ungebremst in den zweiten, stehenden Zug gerast sein.

Nach dem Unfall war die Achterbahn für die polizeilichen Ermittlungen vorübergehend außer Betrieb. Nach zwei Monaten wurde das Fahrgeschäft wieder freigegeben.

Es könnte zum Prozess kommen

Laut Gericht sollen die beiden Beschuldigten bereits Einsprüche eingelegt haben, berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“. Sollten diese nicht zurückgezogen werden, müssen die Vorwürfe in einem öffentlichen Prozess in Günzburg verhandelt werden. Einen Termin dafür gebe es noch nicht, sagte die Sprecherin des Amtsgerichtes, Iris Gross, der dpa.

Der 56-Jährige war bereits mehrere Jahre als Mechaniker im Legoland angestellt, der 34-Jährige arbeitete hingegen erst dort seit wenigen Tagen als Techniker.