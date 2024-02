In vielen Städten entstehen derzeit Partyreihen, die sich eigens an Mütter richten - so jetzt auch in Neu-Ulm. Das Konzept von „Mutti geht tanzen“: Schon ab 20 Uhr wird getanzt, spätestens um Mitternacht geht es dann heim zu Kind und Kegel. Wann und wo die Partys stattfinden, wer dahintersteckt - und ob auch die Papis eingeladen sind.

Einfach mal den Kopf ausschalten und ausgelassen feiern gehen - davon können viele Mamas und Papas nur träumen. Clubs und Diskotheken öffnen in der Regel erst gegen 23 Uhr - und damit zu einer Uhrzeit, die sich nicht unbedingt als „elternfreundlich“ erweist.

Ich mache das auch, weil ich selbst mal wieder tanzen will, ohne am nächsten Tag todmüde zu sein Juliane Tan, zweifache Mutter

Das sieht Juliane Tan ähnlich. „Ich kann und möchte nicht erst um elf Uhr irgendwo hingehen, weil ich mit Sicherheit schon vorher einschlafe“, lacht die 42-jährige Marketingmanagerin aus Senden. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern im Alter von elf und 13 Jahren. „Ich kann zwar nicht gut tanzen, aber tue es trotzdem unfassbar gern“, erzählt sie.

Clubnächte nur schwer mit Familienleben vereinbar

Mit dem Familienleben seien Clubnächte allerdings nur schwer vereinbar. „Vor allem dann nicht, wenn man weggehen möchte, aber um 21 Uhr bereits auf der Couch einschläft.“ Doch Juliane Tan ist der Meinung: Nur weil man Mama ist, sollte man nicht auf Partys verzichten müssen.

Juliane Tan (42) aus Senden ist der Meinung: Nur weil man Mama ist, sollte man nicht auf Partys verzichten müssen. (Foto: ZVG )

Mit „Mutti geht tanzen“ bringt die 42-Jährige deshalb gleich eine ganze Partyreihe in Neu-Ulm an den Start, die speziell auf die Bedürfnisse von Eltern zugeschnitten ist. Einmal im Monat wird künftig im „Studio“ gefeiert, das erste Mal am 23. Februar.

Maximal bis Mitternacht wird gefeiert

Der Clou der Partys: sie starten jeweils bereits um Punkt 20 Uhr. Ab dann heißt es für maximal vier Stunden: tanzen, was das Zeug hält. Und danach geht es heim zu Kind und Kegel.

Juliane Tan macht keinen Hehl daraus, dass sie sich mit der neuen Partyreihe auch ein eigenes Bedürfnis erfüllen möchte: „Ich mache das auch, weil ich selbst mal wieder tanzen will, ohne am nächsten Tag todmüde zu sein.“

Sie ist der Meinung: Schöne Tage mit den Kindern und der Familie sind kostbar - aber „Me-Time“ und Zeit mit den Freundinnen mindestens genauso wichtig. Ihre eigenen Kinder seien inzwischen in einem Alter, das es ihr und ihrem Mann ermögliche, wieder „guten Gewissens wegzugehen“.

„Wünsche mir eine volle Tanzfläche ab 20 Uhr“

Wie der Name schon sagt, soll das Tanzen bei „Mutti geht tanzen“ im Vordergrund stehen. „Tanzen und Spaß haben - das ist der Grund, warum ich es mache“, erklärt die Organisatorin, die bislang noch keine Erfahrung im Eventbereich vorweisen kann. „Auch wenn es vielleicht naiv klingt: Ich wünsche mir, dass die Tanzfläche ab 20 Uhr voll ist.“ Deshalb sollen, bis auf die Barhocker, auch alle Stühle und Tische raus geräumt werden.

Abendkasse für spontane Muttis

Für die erste Party der Reihe an diesem Freitag (23. Februar) seien bereits 75 Tickets verkauft (Stand: 21. Februar). Eine Abendkasse für spontane Partygäste soll es auch geben, denn die zweifache Mama weiß: „Viele Mütter trauen sich gar nicht, so etwas zu planen. Ich kenne das selbst. Man weiß einfach nie, was mit dem Kind ist.“

Für die Musik wird die DJane Rachel Brodiak (52) aus Ulm sorgen, die in der Szene unter dem Namen „OnePiece“ bekannt ist. Sie spielt 90er, 2000er und Oldschool-Hiphop. Schlager und „Bierzelt-Musik“ wird es laut Tan nicht geben.

Sind auch Väter eingeladen?

Aber was ist eigentlich mit den Vätern? Männer sind von den Mutti-Partys nicht ausgeschlossen, betont Juliane Tan. Sie dürfen nur nicht in Gruppen rein. „Auch mein Mann wird mitkommen.“ Letztlich gehe es bei „Mutti geht tanzen“ aber ganz klar ums Tanzen, und nicht ums Flirten oder Kennenlernen.