Mutmaßlicher Rauschgifthändler sitzt in U-Haft

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 39-Jährigen hat die Polizei Rauschgift gefunden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Ulm hatte seit geraumer Zeit gegen den Mann wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Wegen des dringenden Verdachts durchsuchte die Polizei auf Beschluss des Amtsgerichts Ulm am vergangenen Donnerstag die Wohnung des 39-Jährigen. Der Mann wurde mit zwei Männern im Alter von 30 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen. Gefunden wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Kriminalpolizei stellte ‐ durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt ‐ rund 258 Gramm Marihuana, 89 Gramm Haschisch, 83 Gramm Amphetamin, etwa 31 Gramm Kokain sowie 6620 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher. Auch zwei Schreckschusswaffen sowie Drogenutensilien wurden sichergestellt. Die Untersuchung zur Substanzbestimmung der Betäubungsmittel wurde in Auftrag gegeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit am Freitag dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdächtige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die beiden 30-jährigen Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.