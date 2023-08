Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Größere Mengen an Drogen hat die Polizei bei einem 26–Jährigen am Mittwoch in der Ulmer Innenstadt gefunden. Gegen 8.45 Uhr meldete nach Polizeiangaben ein Zeuge einen verwirrten Mann in der Olgastraße. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Durch einen weiteren Zeugenhinweis wurden die Beamten auch auf eine Tasche aufmerksam. Die befand sich in der näheren Umgebung und gehörte offenbar dem Mann. In der Tasche fanden die Ermittler etwa 380 Gramm Haschisch, 30 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain sowie eine größere Menge Bargeld.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift und das Bargeld. Wie sich herausstellte hatte der 26–Jährige auch einen Ausweis dabei, der nicht ihm gehörte. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann mit tunesischer Staatsbürgerschaft zur Abschiebung ausgeschrieben war. Der 26–Jährige, der den Behörden bereits aus zurückliegenden Fällen bekannt ist, wurde am Donnerstag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 26–Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.