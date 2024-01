Im Starbucks in Ulm hat an diesem Montagmorgen die erste Schicht begonnen. Die beiden Baristas hinter der Theke wirken gut gelaunt. Sie quatschen über Alltägliches, aus den Lautsprechern erklingt Gute-Laune-Popmusik. Muffins, Cookies und kleine Törtchen warten in der Auslage auf die ersten Kunden und im Schaufenster wird der neue „Golden Caramel White“ beworben. Dass hier am Freitagabend mehrere Menschen als Geiseln festgehalten wurden, ist nur schwer vorstellbar.

Es müssen dramatische Stunden gewesen sein für jene, die vor gerade einmal drei Tagen hier über mehrere Stunden als Geiseln gehalten und wohl mit einer täuschend echt aussehende Soft-Air-Waffe bedroht wurden. Während in der Starbucks-Filiale wieder Alltag eingekehrt ist, werden immer mehr Details zu dem mutmaßlichen Täter bekannt.

Im Ulmer Starbucks läuft am Montag der Betrieb wieder an. (Foto: Bacher )

Weiterhin befindet sich der Tatverdächtige im Bundeswehrkrankenhaus Ulm zur Behandlung. Laut Michael Bischofberger von der Staatsanwaltschaft Ulm sei der Mann weiterhin „nicht ansprechbar und auch nicht vernehmungsfähig“. Auf Nachfrage, was das genau heißt, erklärt Bischofberger nur: „nicht bei Bewusstsein“. Sobald der Tatverdächtige aber vernehmungsfähig ist, soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Notfall sei das auch am Krankenbett möglich. Gegen ihn werde aktuell wegen des Verdachts der Geiselnahme ermittelt. Ob weitere Vorwürfe dazu kommen, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben.

Vor allem Aussagen der Geiseln könnten wichtige Hinweise über ein Motiv liefern. Unklar ist nämlich weiterhin, was der Mann in besagtem Café in der Ulmer Innenstadt wollte, ob er dort jemanden kannte, was sein Ziel war, was er mit den Messern, Äxten und der Machete in seinem Auto, die Polizeibeamte nach der Tat fanden, vorgehabt hatte.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kommt der 44-Jährige eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Staatsanwalt Bischofberger bestätigt lediglich, dass der Mann „nicht aus Ulm“ komme.

Mitarbeiter der Spurensicherung und der Polizei stehen nach der Geiselnahme im abgesperrten Bereich in der Nähe des Münsterplatzes. (Foto: dpa )

Auch zu Medienberichten über die psychische Verfassung des Mannes und inwiefern diese eine Rolle bei der Tat spielt, könne noch nichts gesagt werden. Der dpa zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Afghanistan-Veteran handeln, der bereits mehrfach Suizidabsichten äußerte und sich um eine entsprechende Behandlung bemüht hatte. Vonseiten der Staatsanwaltschaft Ulm wird auch diese Information nur teilweise bestätigt: „Was ich sagen kann, ist, dass der Tatverdächtige der Bundeswehr angehört und sich schon längere Zeit im Krankenstand befand“, erklärt Bischofberger auf Nachfrage.

Gaffer und Leute, die Fotos und Filme machen, das geht einfach nicht in einer solchen Situation und kann extrem gefährlich sein. Oberbürgermeister Gunter Czisch

Ob der Mann tatsächlich als vermisst gemeldet gewesen ist und ob seine Ex-Partnerin Behörden darauf aufmerksam machte, dass sich der 44-Jährige in Ulm aufhalten soll, wollte der Staatsanwalt nicht kommentieren. Diese Informationen will „Bild.de“ über den mutmaßlichen Geiselnehmer ausfindig gemacht haben. Dem Bericht zufolge soll der Tatverdächtige einem Verwandten bereits vor einer Woche gesagt haben, dass es sich von Polizisten erschießen lassen möchte.

Oberbürgermeister Czisch war zufällig in der Nähe

Oberbürgermeister Gunter Czisch war zum Tatzeitpunkt zufällig bereits nahe des Münsters, habe sich bei der Polizei über den Fall informiert. „Die Anspannung vor Ort war mit Händen zu greifen, gleichzeitig aber auch die Professionalität im Umgang mit der Lage. Eine bewaffnete Geiselnahme mitten in der belebten Stadt an einem Freitagabend: Es gibt, glaube ich, nur wenig Einsatzszenarien, die noch kritischer sind.“

Negativ aufgefallen waren Czisch dabei Passanten, die unnötig „gegafft“haben: „Sehen zu müssen, dass Passanten nicht bereit waren, polizeilichen Weisungen zu folgen und das abgesperrte Gebiet zu meiden, dieses leichtsinnige Verhalten, das der Polizei den Einsatz auch unnötig erschwert, dafür habe ich allerdings keinerlei Verständnis. Wenn Polizeikräfte sagen, hier ist kein Durchkommen, weil ein Polizeieinsatz läuft, sollte das eigentlich ausreichen. Gaffer und Leute, die Fotos und Filme machen, das geht einfach nicht in einer solchen Situation und kann extrem gefährlich sein.“

Jetzt machen wir weiter. Managerin der Starbucks-Filiale

Über die Information, dass der Tatverdächtige gar nicht aus Ulm kommt, sagt Czisch: „Die Erkenntnis, dass solche dramatischen Vorfälle immer und überall geschehen können, belastet das durch die multiplen Krisen ohnehin schon ‚angekratzte‘ Sicherheitsgefühl vieler zusätzlich.“

Betroffene Mitarbeiter haben freibekommen

Das kleine Lokal der Starbucks-Kette im Herzen von Ulm füllt sich an diesem Montagvormittag von Stunde zu Stunde mehr. Ein Mann betritt den Kassenbereich und bestellt sich ein Heißgetränk „to go“, ein Pärchen greift zu den Muffins in der Auslage für ein spätes Frühstück. Eine der beiden Baristas erklärt, dass sie sehr froh darüber sei, dass niemandem etwas passiert sei. Denn laut Behörden blieben die Geiseln allesamt unverletzt. Sie selbst habe am Freitagabend keine Schicht gehabt, so die Mitarbeiterin weiter. Die betroffenen Bedienungen hätten „erstmal freibekommen“.

Um ihr Team nicht noch mehr zu belasten, möchte die Managerin der betroffenen Starbucks-Filiale am Montag nach der Geiselnahme keine Auskunft geben. „Das muss jetzt nicht sein.“ Das Café blieb am Wochenende zunächst zu. „Jetzt machen wir weiter.“