Museum von A bis Z

Während die Museumsgebäude aufwendig saniert, umgebaut und teilerneuert werden, gastiert das Museum Ulm in der Kunsthalle Weishaupt. Dort wird es in den Jahren 2024 und 2025 ein zweiteiliges Ausstellungsprojekt präsentieren. Gezeigt wird eine vielfältige und überraschende Auswahl an Kunstwerke aus den verschiedenen Sammlungsbereichen des Museums Ulm, in Teil eins der Sonderausstellung „Museum neu buchstabiert“ vom geordnet von A wie Acryl bis L wie Löwenmensch. Dieser Teil ist vom 14. Januar bis 27. Oktober zu sehen. Die Fortsetzung mit Ausstellungsstücken von M bis Z folgt ab November 2024. Dies teilt das Museum Ulm mit.

Für die Ausstellung hat das Museumsteam entlang der Buchstaben des Alphabets Objekte, Bilder, Reliefs, Skulpturen und Fragmente, Werkzeuge, Geschichten und Begebenheiten aus dem Museumsalltag ausgewählt. Neu buchstabiert lässt sich das Museum Ulm einmal anders erleben, lassen sich Bekanntes und Unbekanntes, Altes und Neues, Amüsantes und Rätselhaftes finden und entdecken. Die Ausstellung bietet einen neuen Einblick in die Welt des Museums Ulm.

Einer der Höhepunkte des ersten Teils der Ausstellung ist zweifellos der Löwenmensch, das weltweit größte eiszeitliche Artefakt und Glanzstück aus dem Unesco-Welterbe Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Seit April 2023 hatte dieser wegen der beginnenden Umbauarbeiten am Museum Ulm Ausstellungspause. Nun wird er wieder für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Mensch-Tier-Skulptur aus Mammutelfenbein ist circa 40.000 Jahre alt und wurde in der Stadel-Höhle im Lonetal entdeckt. Aber auch andere Kategorien werden von A bis L präsentiert, darunter Augmented Reality, Ausgrabung, Bisamapfel, Coca-Cola, Collage und vieles mehr.

Die Ausstellung bietet auch einen Blick hinter die Kulissen eines Museums. Sammeln, Bewahren, Erforschen, Zeigen und Vermitteln sind die Kernaufgaben musealer Arbeit, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Was verbirgt sich hinter den Kunstgegenständen und Objekten, die gesammelt und gezeigt werden? Wie funktioniert ein Museum? Wer macht was vor und hinter den Kulissen? Neugier und Staunen stehen im Zentrum des Ausstellungskonzepts, das sich in zwei Kapiteln über zwei Jahre erstreckt.