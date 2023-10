In einem der vielleicht erfolgreichsten Kinofilme 2023 nahm er nur eine Nebenrolle an. Doch auch in „Oppenheimer“ hätte ohne den Auftritt des Physikers Albert Einstein durchaus etwas gefehlt. So ähnlich verhält es sich auch mit der Geburtsstadt des Nobelpreisträgers.

Irgendwie schien Einstein in Ulm bis vor kurzem eher eine nicht-verzichtbare Nebenrolle zu spielen, was wahrscheinlich auch einfach an dem zu Lebzeiten ambivalenten Verhältnis von Einstein zur Stadt lag.

Trotzdem ist das Physikgenie nicht aus Ulm wegzudenken ‐ weshalb man ihm gleich zwei Projekte in der nahen Zukunft widmen möchte. Zum einen wäre da das Einstein-Discovery-Center, eine Einrichtung, in der Naturwissenschaften spielerisch erlebbar gemacht werden.

Zum anderen ist es das Museum „Die Einsteins“. Zweiteres soll bereits im Sommer 2024 eröffnen. Museumsleiterin Sabine Presuhn erläutert das Konzept hinter dem 2,1-Millionen-Euro-Projekt.

Früher eine Bettfedernhandlung, bald ein Museum

Entstehen wird das neue Museum in einem ganz besonderen Gebäude, nämlich dem historischen „Engländer“, ein 600 Jahre altes Haus in der Ulmer Altstadt, in dem die Vorfahren von Albert Einstein einst wohnten.

Wohnen kann man überall, die Geburtsstadt aber ist einzigartig. Sabine Presuhn, Museumsleiterin

Wo früher einmal die Bettfedernhandlung von Einsteins Großmutter Helene zu finden war, soll im Sommer 2024 das Museum über die Geschichte der Familie Einstein und die Geschichte der jüdischen Gesellschaft in Ulm eröffnen. Noch steckt das Museumsteam im Umbau- und Gestaltungsprozess. Doch schon jetzt ist klar, was Besucher dort erleben sollen.

Die Idee zu einem Museum, das sich der Familie Einstein widmet, kam bereits vor einigen Jahren auf. Als damals die Sedelhöfe gebaut wurden und man auf die Grundmauern des einstigen Geburtshauses von Albert Einstein stieß, entfachte in der Stadt eine Diskussion darüber, wie man mit dem „berühmtesten Ulmer Kind“ umgehen sollte, erzählt Sabine Presuhn.

Von Anfang an wollte die Stadt den Namen Albert Einstein nicht bloß zu Marketingzwecken gebrauchen, vor allem deshalb nicht, weil Einstein in Ulm lediglich seine ersten 15 Monate verbracht hatte. Vielmehr sei es ein „respektvoll zurückhaltender“ Umgang mit der Tatsache gewesen, dass der Nobelpreisträger in Ulm geboren wurde. Doch genau das sei ein Alleinstellungsmerkmal, das es wertzuschätzen gelte, so die Museumsleiterin. „Wohnen kann man überall, die Geburtsstadt aber ist einzigartig.“

Großer Unterschied zum geplanten Discovery-Center

Um also etwas zu erschaffen, das das berühmteste Kind Ulms ehrt, kam die Idee des Museums „Die Einsteins“ auf. Sabine Presuhn erklärt den Unterschied zu dem Discovery-Center, dessen Idee damals zur fast gleichen Zeit geboren wurde.

„Ich bin Historikerin, wir wollen also einen historischen Blick auf die Familie und das jüdische Leben in Ulm werfen. Von Naturwissenschaften, das im Discovery-Center Thema sein wird, haben wir keine Ahnung“, sagt Presuhn und lacht. Ganz so trocken wie man sich ein Museum vielleicht vorstellt, soll das Einstein-Museum aber nicht werden. Im Gegenteil.

Jeder Besucher soll im Eingangsbereich ein Tablet als Medienguide bekommen. „Über Videos und Graphic Novels erhalten damit vor allem junge Besucher einen weiteren Zugang zu der Geschichte. Damit wird die Ebene der klassischen Ausstellungsstücke und Informationstafeln erweitert“, so Sabine Presuhn.

Während im vorderen Teil des Museums einen großer Stammbaum sowie eine „Wunderkammer“ mit vielen Figuren, T-Shirts und Briefmarken von Albert Einstein entstehen soll, widmet sich ein anderer Teil des Raumes laut Plan mit der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Ulm, eine Geschichte mit durchaus vielen Höhen und Tiefen, bei der es natürlich auch um die Nazi-Zeit geht.

Stadt Ulm und Einstein blieben in Kontakt

Dabei sollen auch viele historische Fotos gezeigt werden ‐ und außerdem etliche Briefe, die Einstein etwa an seine Geburtsstadt schrieb. Ulm nämlich, so erzählt Sabine Presuhn, habe stets Kontakt mit seinem berühmten Sohn gepflegt, ihm zu seinem Erfolg gratuliert und mehrmals die Ehrenbürgerschaft angeboten.

„Die hat Einstein aber immer dankend abgelehnt ‐ schon allein wegen der Dinge, die die Deutschen seinem Volk antaten“, so die Historikerin, die ein passendes Zitat von Einstein dazu kennt: „Man empfindet mich als stinkende Blume und steckt mich doch immer wieder in das Sakko.“