Der viel zitierte Schilderwald, zu wenige Parkplätze, Radfahrer und Fußgänger fühlen sich vernachlässigt. Viel Gesprächsstoff war bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Mobilität in der Innenstadt“ im Ulmer Stadthaus vorhanden, zu der Interessensvertreter aus dem Handel, der Jugend und der Wissenschaft zum Gespräch geladen waren.

Auf einen Nenner kam man zwar selten: Mehr Rücksicht, mehr Respekt und mehr Kommunikation seien der Schlüssel für künftige Kompromisse.

Kompromisse nur durch Kommunikation

Darauf ging auch Oberbürgermeister Gunther Czisch in seinem Grußwort ein. „Wir sollten uns aber nicht im Klein-Klein verhaken“, betonte er. „Aber um Gewohnheiten zu ändern, braucht einen langen Atem.“ Wenn man nun aber anfange, miteinander zu sprechen, „dann kommt am Ende auch etwas dabei raus“.

In den gut anderthalb Stunden durften sowohl offizielle Interessensvertreter (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, AG Fußverkehr, Fuß- und Radentscheid sowie dem Einzelhandel und der Logistik) und das Saalpublikum ihre Wünsche an das Podium richten.

Stadt, Handel, Wissenschaft und Jugend kommen zu Wort

Neben Baubürgermeister Tim von Winning diskutierten an diesem Abend Petra Engstler Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm, Michael Klamser, Inhaber des gleichnamigen Sportgeschäfts in der Frauenstraße, Jurek Lang von der Initiative „Jugend aktiv in Ulm“ sowie Verkehrsplaner Wilko Manz von der Technischen Universität Kaiserslautern.

Dass es ein wahrlich komplexes Unterfangen ist, den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern, Anwohnern und dem Handel in Ulm gerecht zu werden, war an diesem Abend schnell klar. „Es treffen sich meist nur die Gruppen, die sich ohnehin einig sind. Darum gibt es aktuell nur wenig Austausch“, erklärte von Winning die Idee, alle Parteien an einen Tisch zu holen.

Ulm ohne Umdenken nichts zukunftsfähig

Eine endgültige Lösung bekamen die gerade einmal rund 50 Zuschauer an diesem Abend zwar nicht zu hören, doch der Dialog müsse angestoßen werden, da waren sich alle Seiten einig, als Bürgermeister von Winning darauf einging, wie energie- und flächenintensiv das Mobilitätssystem heutzutage sei.

Ein Umdenken müsse her. „Wir müssen den Verkehr, unabhängig vom Klimaschutz, effizienter machen“, sagte von Winning. Das heiße auch, dass auch passionierte Autofahrer dazu bewegt werden sollten, sich künftig auch dem ÖPNV oder Fahrrad zuzuwenden ‐ oder zu Fuß in der Stadt unterwegs zu sein.

Kein „Entweder-oder“, sondern ein „Sowohl-als-auch“

Das ist das Credo von Petra Engstler-Karrasch, die auf dem Podium für fast 40.000 IHK-Mitgliedsunternehmen spreche, wie sie betonte. „Die Qualität der Innenstadt machen doch auch die vielen kleinen Läden aus“, sagte sie.

Und diese müssten natürlich mitunter mit schweren Waren, beliefert werden. Dass alle Beteiligten aufs Rad- oder den Fußverkehr umzusteigen, sei aus Sicht des Handels schlicht nicht möglich.

Einschränkungen durch neue Einbahnstraße

Ähnlich sieht das auch Händler Michael Klamser, dessen Geschäft gerade ein Verkehrsversuch ‐ eine neue Einbahnstraßenregelung in der Steingasse ‐ zu schaffen macht. Der für seine Kunden so wichtige Parkplatz sei für diese seitdem schwerer zu erreichen, klagte er und plädierte für die freie Entscheidung, mit welchem Verkehrsmittel man zum Einkaufen aufbreche. Durch eine „Maßregelung über Gebote“ sei keinem geholfen.

Was sich junge Ulmer wünschen

Hilfe beziehungsweise mehr Beachtung könnten auch junge Ulmer gebrauchen. Jurek Lang saß für die Initiative „Jugend aktiv in Ulm“ ebenfalls auf dem Podium und verdeutlichte:

Vor allem beim Thema Sicherheit. „Es geht auch um die Frage, warum viele Eltern ihre Kinder nicht allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen“.

Sichere Rad- und Fußwege ‐ aber getrennt

Gäbe es sichere Radwege, könnten ihm zufolge viele Elterntaxis, die morgens die Straßen vor den Schulen blockieren, Geschichte sein. Sichere Rad- und Fußwege: Damit schlug Lang in dieselbe Kerbe wie die Vertreter der Fahrrad- und Fußgänger-Lobby, die dem Podium zu Beginn der Diskussion ebendiese Wünsche mit auf den Weg gaben.

Wichtig dabei: Die Wege sollten auf jeden Fall getrennt sein, damit sich Radler und Fußgänger nicht gefährlich in die Quere kommen.

Aber was sagt der Experte?

Deutsche Städte stellen zwei Drittel der Verkehrsflächen für Pkws zur Verfügung, erklärt Verkehrsplaner Wilko Manz. „Diese Flächenaufteilung müssen wir diskutieren“, sagte er. Vor allem, wenn es um innerstädtische Lebensqualität und mehr Nachhaltigkeit gehe ‐ und um eine gerechtere Aufteilung der Flächen.

Es geht nicht ums Autoverbot

Dabei gehe es aber nicht darum, das Auto zu verbieten, betonte er.

Wenn die Stadt Ulm ‐ wie im Stadthaus ‐ alle Betroffenen ins Boot holt, könne dieser Wandel aber funktionieren.