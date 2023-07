In der Ulmer Innenstadt und auf der Donau ist am Montag wieder ausgiebig gefeiert worden. Zwar spielte das Wetter nicht so richtig mit, was die Feiernden am Abend in der Stadt aber kaum abschreckte. Das Nabada auf der Donau stand wegen der Gewittergefahr aber lange auf der Kippe. Vormittags musste schon die Schwörrede ins trockene Münster verlegt werden. Diese Bilanz ziehen Stadt und Polizei.

Schwierige Nabada–Entscheidung für OB Czisch

„Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, heißt es auf Nachfrage von Oberbürgermeister Gunter Czisch zum Nabada. Auf der einen Seite hätten etliche Nabader erwartungsvoll mit ihren Themenschiffen und Booten in den Startlöchern gestanden, sagt er.

Auf der anderen Seite stand die Frage: „Was ist, wenn es doch ein Gewitter oder einen Hagelsturm über der Donau gibt, wenn alle auf dem Wasser sind?“, so Czisch. Letztlich sei die Entscheidung, das Nabada stattfinden zu lassen, aber richtig gewesen. „Der Herrgott isch a Ulmer!“, habe es dazu von Nabada–Organisationsleiter Michael Schwender geheißen, teilt die Stadt mit.

Trotz Regenwetters wurde sowohl an der Donau als auch in der Innenstadt ausgiebig gefeiert (Foto: Dennis Bacher )

Insgesamt zieht das Stadtoberhaupt ein positives Schwörmontagsfazit. „Ein rundum gelungenes Fest und ein Tag, der uns sicher in Erinnerung bleiben wird“, fasst er zusammen.

Weniger Müll als sonst

Wo gefeiert wird, bleibt erfahrungsgemäß auch viel Müll liegen. In diesem Jahr jedoch nicht so viel wie in der Vergangenheit, „was vielleicht auch an der etwas geringeren Zahl der Feiernden gelegen hat“, heißt es auf Nachfrage bei der städtischen Pressestelle.

Am Schwörmontag bleibt erfahrungsgemäß viel Müll liegen. Im vergangenen Jahr wurde sogar ein unrühmlicher Rekord geknackt. (Foto: Selina Ehrenfeld )

Aber eine Vergleichsgröße aus dem vergangenen Jahr zeigt die Müll–Ausmaße am Schwörmontag ganz gut auf: Damals sind rekordverdächtige 25 Tonnen Abfall liegen geblieben.

Entsorgungsbetriebe nachts im Großeinsatz

Dass die städtischen Entsorgungsbetriebe (EBU) so einiges zu tun haben, war aber schon während der Feierlichkeiten am Schwörmontag zu sehen — hier und da quollen schon früh am Abend die Mülleimer über. Die Mitarbeiter waren gleich in der Nacht im Großeinsatz und befreiten die Innenstadt von kaputten Flaschen, Plastikbechern und weggeworfenen Verpackungen.

Zumindest zum Großteil: Entlang der Donau fanden sich noch am Morgen hier und da verlassene Schwimmtiere, Schlauchboote und auch das ein oder andere Floß, das nach dem Nabada ausgedient hatte, und noch auf seine Entsorgung wartete. „Die Männer und Frauen der Entsorgungsbetriebe haben wieder einen guten Job gemacht“, so Czisch.

Friedlicher Schwörmontag laut Polizei

Eine positive Bilanz zieht auch die Polizei. „Weitestgehend friedlich“ sei das größte Ulmer Fest auch in diesem Jahr verlaufen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ulm. Und das Sicherheitskonzept der Polizei und ihrer Partner habe funktioniert. Dadurch konnten laut Polizei bereits im Vorfeld mehrere Streitereien geschlichtet werden.

Trotzdem gab es ein paar Ausreißer

Insgesamt 15 Straftaten registrierte die Polizei. Bei den Feierlichkeiten kam es demnach zu sieben Körperverletzungen, zwei Beleidigungen, zwei Widerstandshandlungen, zwei Diebstählen, einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und einem Hausfriedensbruch.

Vor einer Gaststätte in der Hirschstraße kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Beteiligter ging bewusstlos zu Boden, trug letztendlich aber nur leichte Verletzungen davon. Außerdem kontrollierte die Polizei rund 50 Jugendliche und stellte dabei Alkohol und Zigaretten sicher. Zudem wurde ein betrunkener Jugendlicher an seine Eltern übergeben. Beim Nabada kam es laut Polizei zu einer Beleidigung. Und: „Drei Personen mussten wegen zu viel Alkohol in Gewahrsam genommen werden.“