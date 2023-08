Müll „nicht links liegen lassen“

Leider lassen immer noch viele Menschen ihren mitgebrachten Müll achtlos liegen oder werfen ihn einfach in die Landschaft. Der Anstieg des Take–away–Konsums infolge der Corona–Pandemie hat das Problem noch verschärft. Um der Vermüllung entgegenzuwirken starteten die Entsorgungs–Betriebe der Stadt Ulm (EBU) eine weitere Aktion im Rahmen ihrer „Ulm bleibt sauber“ Kampagne. Mit flotten Straßensprüchen wollen die EBU auf das ernste Thema aufmerksam machen und für mehr Achtsamkeit im Umgang mit dem eigenen Müll werben.

„Ich will mit dir gehen“, „Vergiss mich nicht“ oder „Ich gehör zu dir“, ist auf den Pflastern in der Ulmer Innenstadt und in der Friedrichsau zu lesen. Die Sprüche sind jeweils in den Umriss eines Müllobjekts eingefasst, wie zum Beispiel Plastikbecher, Pommeskarton oder Zigarettenschachtel. Aufgebracht werden die Sprüche umweltfreundlich entweder mit einem Hochdruckwasserstrahlgerät oder mit biologisch abbaubarer Kreidefarbe. Abhängig vom Wetter verblassen die Sprüche nach einiger Zeit.

Idee und Gestaltung der Straßensprüche stammen von den Kommunikationsdesignerinnen Ursula Pfingstgraf und Katalin Marghescu aus München. Während der Pandemie sind sie auf Spaziergängen an der Isar auf die Idee gekommen, ein Kunstprojekt zum Thema Müll zu starten. „Wir wollen den Umgang mit dem eigenen Müll ins Bewusstsein der Menschen rücken“, erläutert Marghescu die Motivation zu dem Projekt. Sie wünscht sich, dass die Leute durch die Sprüche miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen.

Die EBU haben die Schablonen für die Straßensprüche als einen Baustein ihrer Kampagne „Ulm bleibt sauber“ angeschafft. Sie wollen mit den Sprüchen nicht nur die Menschen auf der Straße erreichen.

Auch in den sozialen Medien unter #ULMBLEIBTSAUBER und auf der Kampagnen-Webseite unter www.ulmbleibtsauber.de gibt es Informationen und Austausch zum Projekt und zum Thema Müll in der Umwelt.