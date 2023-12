Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde aus Ulm möchte im Stadtteil Wiblingen eine Moschee eröffnen - idealerweise mit einem Minarett, also einem Gebetsturm. Doch in dem Vorort regt sich Widerstand.

Anwohner sehen ihre Ruhe durch mögliche Muezzin-Rufe gefährdet, zudem wird die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation rund um das Gebäude als Grund gegen die Errichtung der Moschee angeführt. Sind die Einwände begründet?

Wir nehmen die Sorgen der Nachbarn sehr ernst und versuchen auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen Mohammed Luqman Shahid

Mohammed Luqman Shahid, der Imam der Ulmer Ahmadiyya-Gemeinde, kann die Bedenken der Bewohner „sehr gut verstehen“, wie er sagt. „Wir nehmen die Sorgen der Nachbarn sehr ernst und versuchen auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen.“

Gleichzeitig plädiert Luqman Shahid aber auch für mehr Verständnis für die kleine Gemeinde. „Wiblingen ist aus religiöser Sicht sehr bunt aufgestellt. Es würde mich als Imam sehr freuen, zu dieser Vielfalt beitragen zu können.“ Der Imam meint: „Man sollte den Bau eines Gemeindezentrums nicht gleich vorverurteilen, zumal die Sorgen aus unserer Sicht unbegründet sind.“

100 Mitglieder auf 70 Quadratmeter

Ahmadiyya Muslim Jamaat - kurz: AMJ. So heißt die muslimische Reformbewegung, die in Indien entstanden ist und seit Anfang der 1990er Jahre auch in Ulm eine Gemeinde hat. Ihr Motto lautet „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Die meisten Mitglieder sind Pakistaner. In einem Wohnhaus in der Wagnerstraße treffen sie sich regelmäßig zum Gebet. „Leider stehen uns hier nur knapp 70 Quadratmeter zur Verfügung“, benennt Imam Luqman Shahid das große, oder besser kleine Problem. „Das ist viel zu wenig Platz für uns.“

100 Mitglieder zählt die Gemeinde aktuell, darunter viele Familien mit Kindern. „Wir merken eigentlich schon immer, dass Bedarf für größere Räumlichkeiten besteht, um alle Mitglieder unter ein Dach zu bekommen“, erklärt der Imam.

Weil die Ahmadiyya beim Beten die Geschlechtertrennung praktizieren, würden mindestens zwei größere Räume benötigt. In der Wagnerstraße bleibe für Frauen und Mädchen jedoch nur ein „ganz kleiner Raum“ übrig.

Und auch die Größe der sanitären Anlagen sei hier eigentlich nicht mehr hinnehmbar, zumal die traditionelle Waschung eigentlich Teil des Gebets ist. „Übergangsweise waschen sich unsere Mitglieder daher bereits zu Hause, denn in der Wagnerstraße ist dieser Prozess nicht durchführbar“, erklärt Luqman Shahid. „Wir würden uns wünschen, dass sich das ändert.“

Ehemalige Schreinerei soll Moschee werden

Im Frühjahr wurde die Gemeinde dann auf eine leerstehende Halle im Wiblinger Gewerbegebiet aufmerksam, die dort zum Kauf angeboten wird. Die ehemalige Schreinerei am Dreifaltigkeitsweg bietet etwa 300 Quadratmeter an Grundfläche und wäre für die Belange der Gemeinde „zum jetzigen Zeitpunkt ideal“, wie Mohammed Luqman Shahid erklärt.

„Der Ulmer Oberbürgermeister hat uns einmal gesagt, dass die Stadt zwar selbst keine Räumlichkeiten im Angebot habe, er uns aber durchaus unterstützen würde, wenn wir selbst ein geeignetes Gebäude finden“, erzählt er. „Ich glaube, jetzt ist dieser Moment gekommen.“

Also stellte die Gemeinde eine Bauvoranfrage bei der Stadt Ulm für die Nutzung der Gewerbehalle in Wiblingen, als Gebetsraum und als Gemeindezentrum. Eine Sprecherin der Stadt bestätigt diese Anfrage. Im Zuge dessen seien aber auch Anwohner gehört worden, die durchaus Bedenken geäußert hätten. „Im Vorort regt sich Widerstand, weil die muslimische Gemeinschaft ein großes Einzugsgebiet hat und die Anwohner Parksuchverkehr und wildes Parken befürchten“, heißt es. Denn auf dem Grundstück selbst gibt es nur sechs Parkplätze.

Inzwischen hat sich auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU), der noch bis Ende Februar im Amt sein wird, zu den Moscheeplänen geäußert. „Die nachvollziehbaren Bedenken aus der Bürgerschaft nehmen wir sehr ernst“, versichert er. Und: „Auch ich sehe das Vorhaben kritisch“. Die Stadt habe das Grundstück im Dreifaltigkeitsweg Anfang der 1960er Jahre ausdrücklich nur zur gewerblichen Nutzung veräußert.

Minarett, aber keine Muezzin-Rufe

Zuvor meldeten sich die Freien Wähler aus Ulm zu Wort. Unter anderem erkundigte sich die Gemeinderatsfraktion nach der möglichen Geräuschentwicklung durch die Benutzung eines Minaretts.

Müssten sich die Anwohner bei einem Bau der Moschee tatsächlich fünfmal täglich die Muezzin-Rufe anhören? Hier gibt der Imam der Ulmer Gemeinde Entwarnung: „Es wird keine lauten Gebetsrufe über Lautsprecher geben, wie man sie aus den muslimischen Ländern kennt“, versichert Mohammed Luqman Shahid. Muezzin-Rufe seien in Deutschland generell nicht üblich, zum Teil sogar verboten und daher auch in Ulm keineswegs geplant.

Der neun Meter hohe Turm solle in Wiblingen vielmehr der Zierde dienen. „Er hat für uns eher einen symbolischen Charakter, als einen praktischen Nutzen.“ Die Gebetsrufe sollen ausschließlich im Inneren des Gebäudes erklingen.

Und auch zur Parkplatz-Problematik äußert sich der Imam beschwichtigend: „Wir haben viele Familien, da kommt nicht jeder mit dem Auto und viele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Wenn nicht gerade Ramadan ist, würden ohnehin nur maximal zwölf bis 15 Mitglieder an den gemeinsamen Gebeten teilnehmen. „Der Verkehr wird sich nicht erheblich verstärken“, verspricht Luqman Shahid, der nun auf positive Nachricht aus dem Rathaus hofft.

Gemeinde hofft auf Unterstützung durch Stadt

Aktuell wird die Bauvoranfrage der Ahmadiyya-Gemeinde von der Bauverwaltung „sehr sorgfältig und gewissenhaft geprüft“, wie die Stadt Ulm mitteilt. Eine Entscheidung stehe noch aus. „Wir haben keine Alternative“, betont Imam Mohammed Luqman Shahid. „Als kleine Gemeinde hoffen wir jetzt auf die Unterstützung der Stadt.“

Finanziert werden soll die Moschee in Wiblingen im Übrigen mit eigenen Mitteln. Der AMJ-Dachverband in Frankfurt habe bereits Unterstützung zugesagt. Der Imam versichert: „Wir nehmen keinen Cent von der Stadt.“