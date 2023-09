Moritz Neumeier kommt ins Roxy

Der Stand-Up-Komiker Moritz Neumeier tritt mit seinem Programm „Unangenehm“ am Donnerstag, 5. Oktober, im Roxy in Ulm auf.

Moritz Neumeier sind eine Menge Sachen unangenehm und über einige dieser Sachen spricht er auf der Bühne, teilt das Roxy in einer Pressemitteilung mit. Situationen, die ihn überfordern, Verhaltensweisen, die er hat und Menschen, die er trifft. Auch in diesem Programm wird wieder allabendlich improvisiert. Wie immer ist es am Ende eine Mischung aus zu linker Politik, zu ehrlichen Einblicken in das Leben eines Vaters und Ehemanns und einer Portion zu dollem Humor. Für diese originelle Mischung wurde Neumeier 2021 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet.