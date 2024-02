Wie moderne Kunst im Ulmer Münster Platz findet

Das Ulmer Münster ist über die Region hinaus nicht nur dafür bekannt, den höchsten Kirchturm der Welt zu besitzen. Auch andere Aspekte des Bauwerks haben kunstgeschichtliche Bedeutung, so ziehen etwa die zeitgenössischen Fenster die Besucherblicke auf sich. Von einem geplanten, achtteiligen Zyklus an der Nordseite ist jetzt ein weiteres Fenster fertig geworden: das Pfingstfenster. Am Samstag, 24. Februar, um 11 Uhr wird es feierlich eingeweiht.

Kunstwerke im und am Münster gibt es reichlich. Allein das Chorgestühl mit Hunderten aus Eichenholz geschnitzten Figuren, der Choraltar, das Weihwasserbecken und einige Skulpturen rücken bei Münsterführungen regelmäßig in den Fokus. Aber auch die Fenster eines solchen Bauwerks erzählen von dessen Geschichte. Etliche von ihnen wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach durch „Notfenster“ ersetzt.

So sieht das neue Fenster aus, das mittlerweile ins Ulmer Münster eingebaut ist. Am Samstag soll es feierlich eingeweiht werden. (Foto: Privat )

Der Münstergemeinde war es deshalb ein Anliegen, diese schrittweise durch neue, bunte Fenster zu ersetzen. Während dies auf der Südseite bereits abgeschlossen ist, sind die Unterschiede zwischen „neuem“ und „altem“ Notfenster aktuell noch gut zu erkennen. Fünf der insgesamt acht Fenster sind nun ausgetauscht, drei weitere fehlen. Am Samstag wird nun das fünfte Fenster an der Nordseite mit dem Motto „Pfingsten“ eingeweiht.

Das Fenster „Pfingsten“ in der Glasmalerei. (Foto: Privat )

Zeitgenössische Kunst prägt den Fensterzyklus auf der Nordseite, die der Künstler Thomas Kuzio aus Mecklenburg-Vorpommern entworfen hat. Bereits das Friedensfenster auf der Südseite hat der 64-Jährige gestaltet. Dass er danach auch die Zusage für die Gestaltung eines Lichtkonzeptes für die Nordseite erhielt, sei für einen Künstler eine einmalige Chance, sagt er.

„Dieser Auftrag ist historisch und sehr besonders“ betont Kuzio, der für die Einweihung des neuen Fensters am Samstag auch vor Ort sein wird. Besonders beeindruckt sei der Künstler von der Münstergemeinde, die ihm bei der Gestaltung „große Freiheiten gegeben“ habe und den Bürgern Ulms, die Projekte wie den Fensterzyklus finanziell unterstützen. Für alle acht Fenster - eines von ihnen kostet laut Dekan Torsten Krannich 400.000 Euro - wurden bereits Stifter gefunden.

Klimawandel und Alter machen Münster zu schaffen Der Klimawandel setzt dem Ulmer Münster spürbar zu. Das Gebäude soll deshalb in den kommenden Monaten mit etlichen Sensoren ausgestattet werden, die ein Jahr lang Messungen vornehmen. Anhand der gewonnenen Daten, so erklärt es Dekan Torsten Krannich, soll sichtbar werden, auf welche Ereignisse das Münster wie reagiert - etwa auf starken Sturm, auf andere Wetterverhältnisse oder den Kirchenbesuch Tausender Menschen auf einmal. Bei der Umsetzung neuer Maßnahmen, um das Münster zu schützen, werde dann auch Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. „Mit KI-Modellen wird dann ein entsprechendes Lüftungssystem entworfen, das dann eigenständig entscheidet, ob etwa die Türen geschlossen bleiben oder offen sein sollen“, erklärt der Dekan. Doch der Klimawandel ist nicht die einzige Herausforderung für die Münsterbauhütte rund um Münsterbaumeisterin Heidi Vormann. Entsprechend seines Alters gibt es am Münster pausenlos etwas auszubessern, zu restaurieren, zu reparieren. Aktuell wird etwa am Hauptturm gebaut. Laut Dekan Krannich sollen die Arbeiten dort spätestens 2027 - passend zum Jubiläum der Grundsteinlegung vor 650 Jahren abgeschlossen sein. Weiter geht es dann am nördlichen Chorturm, wo die Vorbereitungen bereits laufen, entsprechende Schäden im ersten Schritt kartiert werden. Und auch im Innenraum des Münsters wird in den kommenden Jahren offensichtlich gearbeitet. Noch in diesem Jahr soll laut Torsten Krannich das 420 Meter hohe Gerüst für die Putzarbeiten am Chorbereich aufgebaut werden - und dann, wenn alles gut läuft, über drei oder fünf Jahre stehen. „In dieser Zeit wird dem Besucher der Blick auf den Altarraum also verwehrt bleiben“, so Krannich. Die Putzarbeiten stellen ihm zufolge derzeit das „größte“ Problem dar. Der lockere Putz an mehreren Stellen war vor rund einem Jahr aufgefallen, als eine Besucherin einen Wandbrocken am Boden entdeckte und daraufhin umfassende Untersuchungen vorgenommen wurden.

„Pfingsten“ ist mit rund drei Metern Breite und 15 Meter Höhe das bisher größte Fenster, das ausgetauscht wurde. Im Zentrum steht der Heilige Geist, der, so beschreibt es der Dekan aus der biblischen Erzählung, wie Feuerflammen auf die Menschen herabkommt. „Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche und erinnert uns daran, dass wir den göttlichen Geist brauchen“, so Krannich.

Wie die anderen Kunstfenster soll das Werk aber nicht nur für sich stehen, sondern sich in die Gesamtheit des Münsters einfügen, betont Künstler Thomas Kuzio. Es solle im Ganzen untergehen, aber auch auffallen und als Individuum vom Betrachter „ergründet“ werden. Figuren oder gar biblische Szenen sucht man in den Fenstern von Kuzio vergeblich. Wie aber passt derartige Kunst in ein historisches Gebäude wie das Münster?

„Jede Epoche bringt etwas hinein. Und das Münster ist schließlich über 600 Jahre alt,“ betont Dekan Krannich. Das Figürliche überlasse man heute der Fotografie, moderne Kunst sei nunmal abstrakt. Und die Kunst komme durchaus an. „Unser Münsterführer berichtet uns regelmäßig von Besuchern, die sich über die bunten Fenster erfreuen“, so Krannich.

Diskussion um Fenster von Yelin

Doch es gibt auch Kritik - vor allem an der Entscheidung, das „Notfenster“ des Stuttgarter Glasmalers Rudolf Yelin an der Nordseite auszuwechseln. Ein Stück Zeitgeschichte, so äußern es Kritiker, gehe dadurch verloren. Diesen Einwand nehme die Münstergemeinde ernst. Laut Dekan Torsten Krannich beschäftige sich derzeit das Landesamt für Denkmalschutz mit dem Fenster und der Frage, wie es im Münster sichtbar erhalten bleiben kann. Dass es einem modernen, bunten Fenster von Thomas Kuzio weicht, ist aber schon beschlossene Sache. Der Künstler weiß um derartige Diskussionen: „Je bedeutungsvoller die Aufgabe, desto mehr Meinungen gibt es darüber“, sagt er.

Für die Konzeptionierung der Kunstfenster habe sich Kuzio intensiv mit der Geschichte des Münsters beschäftigt. Auch die Lichtverhältnisse hätten eine entscheidende Rolle gespielt, schließlich sollten die neuen Fenster den sakralen Raum der Kirche durch Akzente hervorheben und nicht abwerten. Der Künstler spricht dabei von einer Interaktion von Licht, Konturen und Schatten, einem Zusammenspiel der vielen Teile. Es ist daher kein Zufall, dass die Fenster zum Chorbereich hin immer heller werden.

Noch in diesem Jahr soll ein weiteres Kunstfenster eingebaut werden, das „Gnaden-Fenster“, gleich neben dem „Pfingst-Fenster“. Die letzten Fenster mit den Titeln „Über Wasser gehen“ und „Menschenfischer“ sollen dann 2025, spätestens 2026 eingebaut werden.