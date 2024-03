Papierreste, alte Verpackungen, Plastiktüten: Weit muss man in Ulm nicht gehen, um an Straßenrändern und Parks auf Müllreste zu stoßen.

Im Rahmen der Stadtputzete der Ulmer Entsorgungsbetriebe haben sich im Ulmer Stadtteil Eselsberg nun Geflüchtete des Abfallproblems angenommen. Etliche Helfer aus der Unterkunft haben sich freiwillig gemeldet. Warum es bei der gemeinsamen Aufräumaktion um weit mehr als nur um eine saubere Stadt geht.

Freiwillige Aktion von Stadt und Diakonie

Dem Aufruf der Stadt und des Evangelischen Diakonieverbands Ulm/Alb-Donau sind am Donnerstag rund 15 Freiwillige aus der Gemeinschaftsunterkunft am Mähringer Weg gefolgt. „Wir haben fleißig Werbung gemacht“, berichtet Annika Morath, Mitarbeiterin in der Geflüchtetenunterstützung bei der Stadt Ulm. „Heute sammeln wir deshalb auf den öffentlichen Plätzen, Straßen und Wegen am Eselsberg Müll ein.“

Google hilft beim Übersetzen

Türkisch, Arabisch oder Französisch: Die Kommunikation in den Unterkünften ist wegen der Vielzahl der Sprachen oftmals nicht leicht, erklärt Annika Morath. Um den freiwilligen Helfern den Ablauf der Putzaktion zu erklären, werden sie und ihre Kollegin Salma Jridi kreativ.

Ghani Konawiri fischt den Abfall mit der Greifzange aus dem Gebüsch. (Foto: Philip Hertle )

In vielen Fällen hilft dabei aber moderne Technik. Mithilfe des Smartphone-Übersetzungsprogramm erklärt Annika Morath einem türkischsprachigen Freiwilligen, was bei der Putzaktion zu beachten ist. „Wir werden eine Stunde rausgehen und uns dann wieder hier treffen“, erklärt sie ihm auf Deutsch, bevor das Handy die Anweisung auf Türkisch ausgibt. Ihre Kollegin Salma Jridi klärt derweil vier junge Männer aus Togo auf Französisch auf.

Team aus Togo räumt den Park auf

Dann gibt es für die Helfer zunächst einmal die passende Ausrüstung. Ausgestattet mit Handschuhen, Mülltüten und Greifzangen strömen sie schließlich in alle Richtungen aus.

Die Togoer Kwammi Sedo, Said Braimah, Ghani Konawiri und Taophik Boukari machen sich derweil auf in Richtung Park.

Es geht darum, die Leute zu motivieren. Salma Jridi

„Mir macht die Arbeit Spaß“, erklärt Taophik Boukari, der aktuell Deutsch lernt. Vor allem Youtube-Videos seien für den 27-Jährigen hilfreich. Trotzdem sei die Sprache sehr schwierig, sagt er und lacht, während er sich mit der Greifzange an Zigarettenstummeln auf dem Boden abmüht. Schwierig, denn diese lassen sich mit der Zange nur schlecht greifen.

Mir macht die Arbeit Spaß. Taophik Boukari

Taophik Boukari macht dann einfach mit den Händen weiter - dafür wurden ja schließlich Handschuhe gestellt. Seine drei Kollegen müssen derweil ebenfalls nicht weit gehen. Meter für Meter machen sie Halt und scheuen sich auch nicht, Abfälle aus dem Gebüsch zu fischen.

Schon nach kurzer Zeit sind die Mülltüten gut gefüllt. (Foto: Philip Hertle )

Warum nicht nur das Müllsammeln im Fokus steht

Doch bei der Aktion gehe es nicht nur ums Müllsammeln an sich, hebt Salma Jridi hervor. Genauso wichtig sei es, dass die Bewohner nach draußen gehen, etwas zusammen unternehmen und sich so gegenseitig besser kennenlernen.

Womöglich finden sie so auch den Kontakt zu Ulmerinnen und Ulmern aus der Nachbarschaft. „Es geht darum, die Leute zu motivieren“, erklärt Salma Jridi. „Wir wollen den Menschen deshalb auch einfach etwas anbieten“, ergänzt Annika Morath.

Der Erfolg der Putzaktion wird deshalb nicht unbedingt am Gewicht der Müllsäcke gemessen - auch, wenn diese nach einer Stunde bereits gut gefüllt sind. Es bleibt also einiges zu tun.