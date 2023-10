Mit ÖPNV zum SSV-Heimspiel

Das sechste Heimspiel der Fußballer des SSV 1846 in der 3. Liga findet am Sonntag,15. Oktober gegen Dynamo Dresden im Donaustadion statt. Aufgrund anderer Veranstaltungen stehen an diesem elften Drittliga-Spieltag rund um das Stadion keine Parkmöglichkeiten für die Ulmer Fußballfans zur Verfügung. Dies teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit. Stadt und Verein empfehlen den Zuschauern daher die Anreise per ÖPNV mit dem Kombiticket, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Es besteht der städtischen Pressemitteilung zufolge die Möglichkeit, am Schulzentrum Kuhberg (Egginger Weg) das Auto kostenlos abzustellen und die Linie 1 direkt bis zum Stadion zu nutzen. Alternativ kann am P+R in der Lise-Meitner-Straße im Science Park auf dem Eselsberg das Auto abgestellt und das Kombiticket auf den Linien 1 und 2 genutzt werden.