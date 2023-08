Mit Hufgetrappel und Glockengeläut: Als Zeichen des Friedens sind am Freitagmittag acht Pferdekutschen auf den Ulmer Münsterplatz gekommen. Denn die Münsterstadt soll als markanter Startpunkt für eine lange Reise des Gespanns dienen.

Etliche Kutscher und Mitfahrende des Vereins Friedensglocke stellten sich den Fragen der interessierten Passanten, bevor der Tross auf seine dreiwöchige Reise ging. Die Tour durch Süddeutschland soll die Friedensstifter auf eine weitere, noch größere Reise vorbereiten.

Der Friedenstreck besucht innerhalb von drei Wochen 17 Orte. Unter anderem Leutkirch und Isny. (Foto: Philip Hertle )

Den Frieden an 17 Orten im Süden proklamieren

Den Frieden zu proklamieren, ist die Mission des Vereins mit Sitz im brandenburgischen Marienfließ. Deshalb geht der Tross nun bis zum 25. August auf einen 468 Kilometer langen Friedenstreck, also eine Art Prozession — in diesem Fall zu Pferde.

„Und Ulm ist eine Station auf diesem Weg“, sagte Vereinsvorsitzender Pfarrer Helmut Kautz. Rund 25 Kilometer will der Tross dabei am Tag zurücklegen. Insgesamt 17 Orte sollen dabei besucht werden. Ein weiterer Stopp ist unter anderem das Augsburger Friedensfest am 8. August und Nesselwang als südlichstem Punkt der Reise. Auch in Leutkirch und Isny macht der Friedenstreck Halt.

Glocke steht im Mittelpunkt

Im Zentrum des Friedenstrecks steht eine aus Militärschrott gegossene Friedensglocke mit der Inschrift „Jagt dem Frieden nach mit jedermann“, die auf einem eigens angefertigten Wagen von vier Haflingern gezogen wird und durch ihr Geläut auf das Ziel des Vereins aufmerksam machen soll:

„Jagt dem Frieden nach mit jedermann“ steht auf der aus Militärschrott gegossenen Friedensglocke. (Foto: Philip Hertle )

Unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung wollen die Mitglieder darauf aufmerksam machen, „dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und nur durch das Engagement von Menschen bewahrt werden kann“, heißt es im Info–Flyer, den die Mitglieder auf dem Münsterplatz verteilen.

Friedensbrot und Glockengeläut eröffnet den Treck

Symbolisch brachen Kautz und der Ulmer Pfarrer Peter Heiter im Anschluss zusammen das Friedensbrot und teilten es mit den anwesenden Zuschauern, die sich auf dem Münsterplatz versammelt hatten. „Wir wünschen Ihnen, dass Sie auf Ihrer Reise gesegnet sind“, wünschte Heiter den Reisenden und eröffnete mit seinem Segen den Treck offiziell.

Vereinsvorsitzender Pfarrer Helmut Kautz (links) und der Ulmer Pfarrer Peter Heiter läuten die Friedensglocke. (Foto: Phil )

Unter dem Geläut der Friedensglocke machte sich der Tross nun vom Münsterplatz aus im Schritttempo in Richtung Augsburg auf. In drei Wochen soll er dann wieder nahe Ulm in Nersingen–Leibi ankommen.

Darum soll es 2025 nach Jerusalem gehen

Danach steht das nächste große Projekt an und die Tour im Süden soll als Vorbereitung dazu dienen. „Wir sind dabei, die Friedensglocke nach Jerusalem zu bringen“, erklärte Pfarrer Kautz den vielen stehen gebliebenen Passanten auf dem Münsterplatz.

Im Jahr 2025 — also 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs — soll es auf eine zehnmal so lange Reise gehen. Auf dem Weg nach Jerusalem will der Verein dann auf 4800 Kilometern durch insgesamt 14 Länder reisen.