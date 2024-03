Mit Google Maps und Lineal: Bizarre Mehrarbeit wegen Cannabisgesetz

Das Gesetz über die teilweise Legalisierung von Cannabis ist noch gar nicht komplett verabschiedet und sorgt trotzdem schon seit Monaten für eine große Diskussion - und reichlich Arbeit. Etliche aktuelle Fälle muss die Staatsanwaltschaft Ulm etwa derzeit liegen lassen, um sich alten, bereits abgehandelten Fällen im Zusammenhang mit Cannabisbesitz zu widmen, denn: Sollte die Reform kommen wie aktuell geplant, würden rückwirkend viele Strafbefehle aufgehoben werden müssen.

Mehr als 800 Akten müssen die Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Ulm deshalb noch bis zum 1. April - dann wenn das Gesetz in Kraft treten soll - erneut überprüfen. Der ein oder andere Straffällige könnte somit frühzeitig aus der Haft entlassen werden.

Ab 1. April könnten also alle Strafen im Zusammenhang mit einem Cannabiskonsum oder -besitz unter 25 Gramm in der Öffentlichkeit sowie zu Hause bis zu 50 Gramm wegfallen. Relativ einfach wäre es, wenn man alle noch nicht vollstreckten Strafen - also etwa jene Straffälligen, die noch kein Bußgeld bezahlt haben oder ihre Zeit in Haft noch nicht angetreten haben - einfach herausfiltern und den betroffenen Personen Bescheid geben könnte.

Aber: „Der Teufel steckt im Detail“, erklärt Christoph Lehr, Leiter der Ulmer Staatsanwaltschaft. Selten seien die Fälle so klar, oft gehe der Cannabiskonsum mit anderen Straftaten oder dem Konsum anderer Drogen einher. Das Strafmaß muss also angepasst werden.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, will das Cannabis-Gesetz durchbringen. Doch die Legalisierung wurde schon einmal verschoben - sie hätte nach Lauterbachs Wunsch schon 2023 kommen sollen. (Foto: Serhat Kocak/dpa )

Verfahren müssen akribisch genau überprüft werden

Und das muss im Falle dessen, dass das Gesetz ab 1. April greift wie geplant, schnell passieren. Denn: „Wir wollen nicht riskieren, dass jemand länger in Haft sitzt, als nötig“, so Lehr. Schon jetzt würde sein Team also akribisch alle vom Bundeszentralregister aufgelisteten Verfahren erneut überprüfen, um dann für den Fall gerüstet zu sein.

Um 806 Verfahren handelt es sich, gut ein Drittel habe man bereits abgearbeitet. Doch die Überprüfung gehe nur langsam voran. „Wir müssen alles händisch überprüfen, das macht uns alles eine wahnsinnige Arbeit - und alles andere bleibt deshalb liegen“, sagt Christof Lehr.

Besonders bizarr ist dabei das Gesetzesdetail, dass Cannabiskonsum ab dem 1. April teilweise legal werden soll - jedoch weiterhin strafbar in der Nähe von Schulen oder Kindergärten bleibt. „Wir müssen also mit Google Maps und einem Lineal schauen, ob sich die Straftaten innerhalb einem Radius von 20 Metern einer solchen Einrichtung abgespielt haben“, erläutert Lehr nur eine von vielen Herausforderungen.

Cannabis-Gesetz in der Kritik Sowohl der Eigenanbau als auch der Besitz bestimmter Mengen Cannabis soll laut aktuellem Gesetzesentwurf ab dem 1. April erlaubt sein. Doch nicht nur das: Der genaue Gesetzentwurf der Ampel-Bundesregierung sieht vor, dass dabei auch noch nicht vollständig vollstreckte Strafen für Delikte erlassen werden. Der Bundestag hat dem Gesetzesvorhaben bereits zugestimmt, nun fehlt lediglich die Zustimmung des Bundesrates am 22. März. Mehrere Länder jedoch kündigten bereits an, Widerstand zu formieren - und das Inkrafttreten des Gesetzes zumindest um ein halbes Jahr hinauszuschieben. Kritik wird nicht nur vonseiten der Innen- und Justizministerien, sondern auch von verschiedenen Organisationen laut. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter etwa fordert einen kompletten Stoff des Gesetzes, das den Kriminalern zufolge in der Praxis nicht umsetzbar sei. Der Deutsche Richterbund warnte bereits vor der Abstimmung im Bundestag vor einer „massiven Überlastung“ der Justiz.

Dass sich Gesetze ändern und deshalb auch die Beurteilung einer Straftat, ist Christof Lehr gewohnt. Als Leiter der Ulmer Staatsanwaltschaft hat er so etwas schon des öfteren erlebt. Dass aber ein neues Gesetz auch rückwirkend Auswirkungen auf ein Strafmaß hat, sei „mehr als ungewöhnlich“.

Der einzige derartige Fall, der Lehr einfällt, sei das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitation jener Personen, die nach 1945 wegen sexueller Handlungen zwischen Männern verurteilt wurden.

Ab dem 1. April soll das Cannabisgesetz in Kraft treten. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Diese bereits Verurteilten hatte die Bundesrepublik im Nachhinein entschädigt und noch geltende Strafen sofort ausgesetzt. Inhaltlich vergleichbar sei die damalige Verurteilung von Homosexuellen mit der Bestrafung von Cannabiskonsum aber nicht.

„Es ist ein Unding, uns so ein Gesetz vor die Bürotür zu werfen. Das geht gar nicht“, ärgert sich Christof Lehr. Das Gesetz, wie es aktuell vorgesehen ist, sei „handwerklich schlecht gemacht“ - ganz unabhängig von der Frage, ob Cannabis legalisiert werden sollte oder nicht. „Das ist eine politische Frage, da halte ich mich heraus“, so Lehr. Dass er und sein Team aufgrund des Zusatzes „rückwirkend“ schon jetzt aber einen immensen Arbeitsaufwand haben - und dieser am Ende vielleicht doch umsonst ist - verstimmt ihn.

Wer sich also rechtstreu verhalten hat, rechtzeitig gezahlt und seine Haft angetreten hat, wird vom Gesetz schlechter gestellt. Christof Lehr

Schon jetzt sei durch die erneute Überprüfung von betroffenen Fällen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum klar, dass mindestens fünf Menschen deshalb aus der Haft entlassen werden würden, bei rund 50 Fällen müsse die Strafe angepasst werden. Und das sei nur ein zwischenzeitliches Ergebnis der bereits geprüften Akten.

Lehr betont, dass es sich dabei aber nur um jene Fälle handele, die noch nicht vollständig vollstreckt wurden. „Wer sich also rechtstreu verhalten hat, rechtzeitig gezahlt und seine Haft angetreten hat, wird vom Gesetz schlechter gestellt“, so Lehr.