Ulm

Mit dem Dampfzug an den Bodensee fahren

Region / Lesedauer: 1 min

Die Dampflok 23 058 aus dem Jahr 1955 zieht den Zug an den Bodensee. (Foto: Marcus Benz/DBK Historische Bahn )

Der Verein DBK Historische Bahn bietet am Sonntag, 27. August, ein Sommerferienprogramm der besonderen Art an: eine Fahrt mit dem Dampfzug an den Bodensee.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 09:11 Von: sz