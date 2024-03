Michelin vergibt Sterne: Das sind die besten Restaurants in Ulm

In Hamburg sind am Dienstag die Michelin-Sterne vergeben worden. Feinschmecker aus der Region dürfen sich freuen: Vier Restaurants im Raum Ulm gehören demnach weiterhin zur Crème de la Crème der deutschen Spitzengastronomie. Es gibt aber auch einen Verlierer in der Münsterstadt.

Jahrelang galt das Land Baden-Württemberg als Nonplusultra in Sachen deutscher Sterneküche - doch in der neuen Liste des Restaurantführers „Guide Michelin“ hat das Nachbarland Bayern (79 Sterne) den Südwesten (73) mal wieder an der Spitze abgelöst.

Die Tendenz macht sich auch in Ulm bemerkbar, denn auch in der kleinen Großstadt an der Donau hat es für ein Restaurant diesmal nicht gereicht, den Stern zu verteidigen.

Kein Stern für den „Siedepunkt“

Der „Siedepunkt“ fehlt in dem 468-seitigen Restaurantführer „Guide-Michelin“, nachdem das Restaurant aus dem Stadtteil Böfingen seit 2017 immer auf der Liste stand. Chefkoch und Spitzengastronom Hendrik Friedrich hatte den „Siedepunkt“ jüngst verlassen, was die Kritiker offenbar dazu veranlasste, den Michelin-Stern nicht zum achten Mal in Folge nach Böfingen zu vergeben. Wer die Küche künftig übernimmt, steht noch in den Sternen.

Ansonsten bleibt der Ulmer Gastro-Himmel unverändert: Küchenchefin Alina Meissner-Bebrout und ihr Team haben den Stern für das „bi:braud“ verteidigen können. Das kleine Restaurant entwickelte sich zuletzt mehr und mehr zu einer angesagten Adresse in Sachen Fine-Dining und wurde im Vorjahr erstmals mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Nun freut man sich in der Büchsengasse über die erneute Bestätigung durch die Kritiker.

Der Anspruch von Chefin und Team: „Wir wollen immer alle ansprechen, die gutes Essen lieben“, sagte Meissner-Bebrout jüngst gegenüber Schwäbische.de. „Unsere Gäste sollen hier einfach lecker essen können.“

Jeweils einen Stern behielten auch die Küchenchefs im „Seestern“ in der Ulmer Friedrichsau und im Langenauer „Gasthof zum Bad“. Für Hans Häge junior aus Langenau war es bereits der elfte Stern, in der Friedrichsau freuen sich Klaus Buderath und Benedikt Wittek inzwischen schon zum 18. Mal über die Auszeichnung für ihre Spitzenküche.

Zum zweiten Mal nach 2023 steht zudem das „Esszimmer im Oberschwäbischen Hof“ in Schwendi auf der Michelin-Liste.

„Sind selbst überrascht“

Insgesamt hat der „Guide-Michelin“ in diesem Frühjahr 340 Sterneküchen ausgezeichnet und damit so viele wie noch nie. „Wir sind selbst erstaunt über den Rekord“, sagte Direktor Ralf Flinkenflügel angesichts des „Sterneregens“, da die Branche mit Fachkräftemangel und steigenden Einkaufs- und Energiepreisen zu kämpfen habe.

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 334 Häuser mit Michelin-Sternen, die laut Restaurantführer für besondere Leistung der Küche und Köche, kulinarisches Feuerwerk und hohen Genuss für Gaumen und Seele stehen sollen.