Zwei junge Männer aus Blaubeuren müssen sich seit Mittwoch vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Den beiden 20-Jährigen wird vorgeworfen, an Fronleichnam einen damals 22-Jährigen in einem Club in der Ulmer Innenstadt brutal angegriffen zu haben.

Bei einem Streit auf der Tanzfläche, der von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden ist, soll einer der Männer ein Messer gezückt und dem Opfer damit tiefe Stichwunden zugeführt haben. Dem mutmaßlichen Täter wirft die Staatsanwaltschaft nun unter anderem versuchten Totschlag vor.

Angeklagter mit Schreckschuss unterwegs

Laut Anklage soll der junge Mann außerdem Mitte Januar in Ulm unerlaubt eine geladene Schreckschusswaffe mit sich geführt haben, weshalb ihm nun ebenfalls der Prozess gemacht wird.

Zu Beginn der Hauptverhandlung ließ der 20-Jährige, der aktuell in Ulm in Untersuchungshaft sitzt, über seinen Strafverteidiger erklären, dass er die Taten einräume und sein „Fehlverhalten“ bedaure.

Sein Anwalt stellte zudem eine mögliche Zahlung als Schadensersatz an das Opfer des Messerangriffs in den Raum.

Mutmaßlicher Täter schlug am Geburtstag zu

Der gleichaltrige Mitangeklagte, der an Fronleichnam seinen 20. Geburtstag in der Diskothek feierte, soll damals mit mehreren Faustschlägen ebenfalls auf den Geschädigten eingewirkt haben. Hier lautet die Anklage unter anderem auf gefährliche Körperverletzung. Er räumte den Angriff ebenfalls über seinen Verteidiger ein und entschuldigte sich bei dem Opfer.

Er habe „nur helfen wollen“ und dann „halt zugeschlagen“. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft außerdem vor, im vergangenen Jahr bei einem anderen Prozess vor dem Ulmer Amtsgericht wissentlich falsche Aussagen gemacht zu haben, um einen Angeklagten zu decken. Nach seiner vorläufigen Festnahme im Juni befindet sich der Mann aktuell wieder auf freiem Fuß.

Streit auf der Tanzfläche eskaliert

Warum die jungen Männer in der Nacht des 8. Juni auf einen Dritten losgegangen waren, blieb zu Beginn der Hauptverhandlung am Landgericht unklar. Laut Anklage soll eine verbale Auseinandersetzung auf der Tanzfläche gegen 2.45 Uhr eskaliert sein. Von einer „tumultartigen Schlägerei“ mit „weiteren nicht bekannten Personen“ war die Rede.

Das Opfer sei zunächst am Nacken gepackt worden, habe dann mehrere Schläge einstecken müssen und kurz darauf nichts mehr sehen können, weil einer der Angreifer ihm sein T-Shirt über das Gesicht gezogen haben soll.

Im Tumult soll der eine Angeklagte dann ein Messer gezückt und sein Gegenüber damit an der linken Flanke sowie am linken Oberarm verletzt haben. Das Messer, ein sogenanntes „Neckknife“, mit einer Klingenlänge von etwa sechs Zentimetern, trug der 20-Jährige wohl an einer Kette um den Hals und konnte es so unbemerkt in den Nachtclub mitbringen.

Tatwaffe Was ist ein "Neckknife"? Bei einem sogenannten Neckknife (deutsch: Halsmesser) handelt es sich um ein kleines Messer mit feststehender Klinge, das um den Hals getragen wird und eigentlich als Werkzeug gedacht ist. Die Scheide wird mit der Spitze nach oben um den Hals getragen, sodass das Messer nach unten aus ihr herausgezogen werden kann.

In der Anklageschrift war die Rede von zwei „wuchtigen“ Einstichen. Auf Höhe der Rippen soll das Messer etwa fünf Zentimeter in den Oberkörper des Opfers eingedrungen sein. „Dabei hätten Organe verletzt werden können“, so die Staatsanwältin. Der 20-Jährige habe den Tod seines Gegenübers billigend in Kauf genommen.

Der heute 23-jährige Geschädigte trug von dem Angriff neben den Stichwunden auch noch Schürfwunden im Gesicht sowie eine Prellung des Jochbeins davon. Er hat sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Er soll die mutmaßlichen Täter vor dem Angriff nicht gekannt haben.