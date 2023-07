Mentorinnen unterstützen Eltern

14 Frauen haben erfolgreich eine Schulung zur interkulturellen Elternmentorin absolviert. Wie das Landratsamt Alb–Donau–Kreis mitteilt, helfen sie bei alltäglichen Fragen zum Schulsystem weiter, begleiten zum Elterngespräch und stehen als neutrale Ansprechpartnerinnen im Konfliktfall zur Verfügung.

„Als Schulträger sind wir sehr froh über das Engagement der Elternmentorinnen. Sie stellen eine wichtige Unterstützung an der Schnittstelle zwischen den Schulen und den Eltern dar — ihr ehrenamtliches Engagement kann gar nicht genug gewürdigt werden“, sagte Matthias Wittlinger, Leiter des Fachdienstes Bildung und Nachhaltigkeit im Landratsamt Alb–Donau–Kreis, zu der Zertifikatsübergabe im Haus des Landkreises in Ulm.

Der Alb–Donau–Kreis hat das Programm initiiert und bietet gemeinsam mit der Stadt Ulm in den nächsten zwei Jahren ein umfangreiches, kostenloses Schulungs– und Fortbildungsprogramm für neue und etablierte Elternmentorinnen und -mentoren an. Das Projekt wird durch das Sozial– und Gesundheitsministerium in Baden–Württemberg gefördert. Im Frühjahr 2024 findet die nächste Basisschulung statt.

Die Mentorinnen und Mentoren können von den Lehrkräften der Schulen sowie dem pädagogischen Personal bei den Koordinierungsstellen im Alb–Donau–Kreis (Ehingen, Langenau, Blaubeuren und Munderkingen) sowie der Stadt Ulm angefragt werden. Eine detaillierte Auskunft zu allen Ansprechpartnerinnen und -partnern ist unter https://www.alb–donau–kreis.de/interkulturelle+elternmentoren.html abrufbar.

Achim Schwarz, Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach, betonte bei der Veranstaltung am Samstag: „Eltern sind wichtige Partner im gemeinsamen Erziehungs– und Bildungsauftrag mit dem Staat. Vielfach sind Informationsdefizite die Ursache für Konflikte oder Fehleinschätzungen. Interkulturelle Elternmentorinnen und -mentoren wirken hier durch ihre Kenntnisse und ihre Mittlerrolle wie Türöffner — in beide Richtungen. So leisten sie einen wertvollen Beitrag zu mehr Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit für Familien mit Migrationshintergrund.“