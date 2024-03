Mehrere Rucksäcke aus Autos gestohlen

Auf Rucksäcke hatten es nach Angaben der Polizei Unbekannte am Montag in Ulm abgesehen. Die erste Tat meldete eine Frau gegen 15 Uhr. Sie hatte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Friedrichsau stehen. Ein Unbekannter schlug eine Scheibe ein und stahl drei Rucksäcke aus dem Inneren des Fahrzeugs. Am Abend kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug. Zwischen 22.20 und 22.50 Uhr parkte ein VW in der „Innere Wallstraße“. Ein Unbekannter schlug auch hier eine Scheibe ein. Im Fahrzeug befand sich ein Rucksack. Der war für den Dieb wohl sichtbar. Den Rucksack nahm der Täter mit. Darin befanden sich jedoch keine Wertsachen. Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.